L’équipe de football d’Argentine, championne du monde, viendra en Israël pour jouer un match amical contre l’équipe nationale d’Israël.

Le numéro 10 argentin, Lionel Messi, fera aussi partie du voyage.

Le Premier ministre israélien a rencontré hier (jeudi) à Jérusalem, le président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) et vice-président de la FIFA, Alejandro Dominguez avec les membres de sa délégation, ainsi que la Fédération israélienne de football ( IFA), le président Moshe Shino Zuares et le PDG de l’IFA Niv Goldstein.

Le Premier ministre Netanyahou a félicité le président de la CONMEBOL et sa délégation d’être venus en Israël et a déclaré qu’il était satisfait de l’accord visant à élargir la coopération entre l’IFA et la CONMEBOL.

Le président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, Dominguez, a déclaré au Premier ministre qu’il avait accepté la venue de l’équipe nationale argentine, dont Lionel Messi, pour un match amical.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Netanyahu s’est entr etenu par téléphone avec le président paraguayen Santiago Peña : “J’ai été très heureux d’apprendre votre décision concernant l’ambassade. Mais j’aimerais aussi beaucoup vous parler du renforcement encore plus de nos liens entre le Paraguay et Israël. J’ai hâte de vous recevoir à Jérusalem, dans l’ambassade reconstituée. et à l’ONU.”

Le président paraguayen Peña a déclaré au Premier ministre Netanyahou: “Je suis très heureux que vous receviez la délégation de la CONMEBOL, la plupart d’entre eux sont paraguayens. Le président de la CONMEBOL est un très bon ami à moi. Nous sommes très heureux qu’il soit en Israël et, bien sûr, il fait toujours un excellent travail en tant qu’ambassadeur non officiel du Paraguay dans le monde entier. Merci, Monsieur le Premier ministre. J’ai hâte de parler avec vous à New York”.

La venue de l’équipe championne du monde en Israël est considéré comme une réussite diplomatique sportive. La date de cet événement doit encore être fixée.