Le 10 août prochain aura lieu un vol touristique dans l’espace organisé par la société de Richard Branson, Virgin Galactic.

A bord de la navette, outre deux pilotes et une guide astronaute, se trouveront trois touristes qui pourront découvrir l’espace depuis le vol baptisé Galactic 02.

Kisha et Anna Shahaf, l’épouse et la fille de l’homme d’affaires israélien, Ouri Shahaf, feront partie du voyage. En novembre 2021, Richard Branson avait décidé d’offrir le voyage à deux personnes tirées au sort. Ce sont elles qui avaient gagné.

Le troisième touriste est John Godwin, un sportif olympique, âgé de près de 80 ans et qui souffre de la maladie Parkinson.

Kisha et Anna Shahaf vivent dans les Caraïbes et seront donc les premières habitantes de l’île à se rendre dans l’espace.

Le lancement de la navette et son périple seront retransmis en direct sur Internet.