Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président d’Israël Beiteinou Avigdor Lieberman se sont vus pendant environ une heure. A l’issue de l’entretien, le Likoud a fait savoir qu’il n’y avait pas eu de résultats concrets et que le Premier ministre informerait ses alliés du contenu des discussions et de ses intentions dans les jours qui viennent. Mais cette entrevue était aussi destinée à faire baisser la tension entre les deux hommes, qui avait atteint des sommets durant la dernière campagne électorale.

Le parti Israël Beiteinou n’a pas fait de commentaires sur la teneur de cet entretien mais a fait savoir qu’il va agir dans la Knesset qui s’ouvre pour faire avancer les thèmes qu’il a exposés durant sa campagne: les questions touchant aux relations Etat-religion, l’enrôlement des étudiants des yeshivot orthodoxes et l’augmentation des retraites.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90