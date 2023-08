L’entreprise israélienne d’armements Rafael Advanced Defense Systems a annoncé avoir signé un contrat avec la Pologne pour la vente de centaines de missiles antichar, pour une valeur de 100 millions de dollars.

Les Spike, missiles antichars fabriqués par Refael, font partie des missiles les plus avancés que possède Tsahal. ”Des missiles électro-optiques innovants et précis avec une technologie de rupture”, comme les définit le constructeur, notant que les missiles qui peuvent être lancés depuis les airs, la mer et la terre, sont déjà utilisés par 41 pays à travers le monde dont 21 pays européens ou membres de l’OTAN.

La Pologne renforce ses armements, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, craignant un débordement des conflits sur son sol et un affrontement avec l’armée russe.