L’échelon politique israélien a décidé, à la dernière minute, d’annuler l’entrée de travailleurs druzes israéliens en Israël.

Cette nouvelle avait pourtant été annoncée officiellement et avait été présentée comme une grande nouvelle pour l’économie israélienne et les relations entre l’Etat hébreu et la communauté druze aussi bien israélienne que syrienne.

La raison invoquée pour cette annulation subite est l’opposition d’un des corps sécuritaires israéliens à cette démarche, sans que plus de détails n’ait été donnés.