Einav Zangauker est devenue l’une des mères d’otages les plus connues au courant de l’année. Elle est en tête de nombreuses manifestations pour exiger du gouvernement qu’il fasse tout, à n’importe quel prix pour libérer les otages.

A plusieurs reprises, elle a explicitement accusé le gouvernement et le Premier ministre d’être les seuls responsables du fait que son fils, Matan, et les autres otages soient encore aux mains du Hamas.

Présente toutes les semaines à la Knesset, Einav Zangauker se bat sur cette scène aussi pour faire entendre sa voix.

A plusieurs reprises, elle a été rappelée à l’ordre car son attitude dépassait les règles de conduite à l’intérieur de la Knesset. Aujourd’hui, elle s’est vue signifier qu’elle n’aurait plus le droit d’entrer dans l’enceinte du parlement israélien en raison de son comportement.

Le porte-parole de la Knesset a expliqué: »L’entrée lui a été interdite car malgré ses promesses répétées, elle a continué à transgresser gravement le réglement de la Knesset. Elle a empêché la tenue correcte des débats au sein des commissions, a essayé de jeter une bouteille en verre sur un visiteur, et si cela ne suffisait pas elle a menacé, en présence d’un agent de sécurité de la Knesset, ce même visiteur avec un couteau. Il s’agit d’un comportement inacceptable qui ne peut pas être toléré dans l’enceinte du parlement. Malgré l’engagement pris à ne pas réitérer ces actes, ils se reproduisent hélas à chaque fois. Par conséquent, il a été décidé de lui refuser l’accès à la Knesset. Cette décision lui a été signifiée personnellement lors d’une conversation avec le commandant de la Knesset lors de laquelle il lui a été précisé qu’il n’y avait plus d’autre alternative. La Knesset continuera d’entourer les familles des otages tout en faisant respecter le réglement, l’ordre et le bien-être des visiteurs ».

Einav Zangauker a réagi à cette décision: »Les membres de la coalition tentent de faire taire les familles des otages. Quelle est la logique de m’interdire d’entrer alors que mon fils a été enlevé sous le mandat de ces 120 députés? Ils ont peur d’entendre ce que subissent les otages pendant qu’ils font passer des budgets et distribuent des jobs entre eux. Nos enfants sont torturés et violés dans les geôles du Hamas et ils nous empêchent de crier notre douleur, de terminer la guerre et de conclure un accord global qui les sauverait ».

Les députés de l’opposition ont pris la défense de la mère de Matan. Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a déclaré: »La décision de restreindre l’action d’Einav Zangauker, la mère de l’otage Matan et de l’empêcher d’accéder à la Knesset est une décision honteuse. Le président de la Knesset, les ministres et les députés de la coalition doivent entendre ce qu’elle a à dire et ramener son fils et non se poser en victimes comme une bande de peureux ».

La député travailliste, Naama Lazimi, a ajouté: »Au lieu d’empêcher une mère d’otage qui essaie de sauver son fils d’entrer à la Knesset, il faut interdire l’entrée à ceux qui abandonnent les otages, les sans coeur et sans valeurs. Après ils allument les bougies de Hanouka, chantent et parlent de miracles et d’unité. Hypocrites cyniques. Ils sont une tache sur l’Etat ».