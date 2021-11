Les scientifiques sont optimistes : « C’est le début de la fin ! », affirment-ils en chœur. La fin… du Covid, bien sûr. Le virus perd de sa force en Israël, grâce au fameux « booster ». Va-t-on au bout du compte parvenir à classer ce virus au rang d’une simple grippe ? Espérons…

Côté économie, on peut enfin souffler, là aussi : nous avons un budget jusqu’en 2022 ! La machine devrait se remettre sur les rails. Et miraculeusement, le pays a mieux passé la vague Covid que le reste du monde.

Côté politique, il faut l’avouer, c’est moins gai. Ambiance plutôt Far West. La droite, désunie, s’est enlisée dans une guerre de tranchées. Bennett, Saar et Liberman, face à Bibi, Smotrich, Dery et Litzman.

La première épreuve de ce drôle de gouvernement s’est relativement bien déroulée. Bien que tout puisse arriver en Israël – tout… –, les chances de Naftali Bennett de rester Premier ministre jusqu’à la fin de l’année prochaine sont assez élevées. Et Lapid devrait suivre…. Jusqu’à présent, depuis cinq mois, les associés de cette coalition complexe, souvent décalée, se sont contrôlés. La peur de perdre le pouvoir avant la fin de l’année les a rendus plutôt disciplinés. Aucun n’a voulu courir le risque de se faire déposséder de cette opportunité aussi unique qu’abracadabrante. Ils ont su instaurer une atmosphère de quasi-harmonie plus que surprenante. Nous avons tous suivi ce spectacle de science- fiction, dans lequel l’acteur principal, Bibi, ne figurait pas, ou à peine.

Et maintenant ?

La menace immédiate étant écartée, le ciment unificateur de l’angoisse existentielle va disparaître et la retenue va s’envoler. Dès cette semaine, le gouvernement Bennett risque de chavirer. La plupart des problèmes de politique intérieure à l’ordre du jour pourraient saper la coalition… pour le plus grand bonheur de l’opposition aux aguets : Shabbat, Kotel, mariages, constructions en Judée-Samarie, guerre… La période d’harmonie relative semble terminée. Les députés de Meretz s’insurgent déjà contre le projet d’Elkin de doubler la population de la vallée du Jourdain et ne se focalisent plus que sur la politique, oubliant les problèmes de logement des jeunes couples.

Ce gouvernement né de la désunion ne survivra que s’il s’attaque aux grands problèmes apolitiques de la société, que tous, même l’opposition, s’accordent à déplorer : la violence, la pauvreté, la flambée des prix et de l’immobilier, les routes, la propreté, la justice, l’injustice, la jeunesse… Les problèmes ne manquent pas, hélas, et ils sont tous prioritaires.

Il est temps de redonner à chacun, sur cette terre, l’envie de rêver…