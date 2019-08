Toujours dans cette belle tradition juive de répondre à la mort par la vie, les amis de Dvir Sorek hy »d ont pris une émouvante initiative: à l’occasion de ce qui aurait dû être son 19e anniversaire, mardi, ils ont lancé une campagne pour susciter 19.000 bonnes actions dans le pays.

Sur la page Facebook créée pour l’occasion, l’un des initiateurs écrit: « La lumière pure que Dvir diffusait nous manque. Notre mission est de perpétuer ce qu’il était et de diffuser cette lumière ». Sur cette page, ils appellent tout un chacun à effectuer une bonne action, ne serait-ce qu’un geste, ou de prendre sur soi une mitsva, pour l’élévation de son âme.

Maayan, l’une des organisatrices , a déclaré: « Nous avons décidé de ce projet vendredi midi et nous avons déjà plus de mille annonces de bonnes actions que nous dédions à Dvir hy »d. Dans notre association, qui oeuvre pour relier les gens de différents secteurs au sein de la société (‘Hibour leKhol Ha’am) nous ressentons fortement qu’à chaque fois qu’un Juif est assassiné, une lumière disparaît avec lui et que le bien qu’il faisait manquera. Avec cette initiative, nous essayons de combler ce vide ».

Comble de l’ironie tragique, le rav Shlomo Wilk, directeur de la yeshiva dans laquelle étudiait Dvir Sorek hy »d a rappelé qu’en plus de ses énormes qualités, Dvir hy »d faisait partie de groupes de discussions avec des Arabes de la région.

Mais ceux qui l’ont sauvagement assassiné n’étaient pas venus pour discuter.

Photo famille