Les quatre soldates ex-otages libérées la semaine dernière ont rencontré Steve Witkoff, l’émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient.

Elles ont chanté Am Israël Haï et lui ont exprimé leur reconnaissance pour l’action du Président américain et de toute son équipe qui a permis leur libération.

Witkoff leur a répondu: »Le Président Trump ne peut pas être plus heureux. Le Président des Etats-Unis est avec vous, le peuple américain est avec vous. Nous avons un but commun ». L’émissaire américain a réitéré l’engagement de ramener tous les otages.

Avant de repartir, Witkoff a enlacé les quatre jeunes femmes et leur a lancé: »Je viendrai à vos mariages! ».

Vidéo: Ambassade des Etats-Unis en Israël