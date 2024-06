Saadia Derai, z”l, tombé au combat à Gaza, a été enterré cet après-midi (vendredi) au cimetière militaire de Holon.

Des centaines de personnes étaient présentes dont plusieurs représentants du gouvernement et de la coalition: le secrétaire général du gouvernement Yossi Fuchs, les ministres Ouriel Busso et Idit Silman ainsi que les députés Galit Distel Atbaryan, Boaz Bismuth et Amit Halévy.

Laly Derai, la mère de Saadia, a prononcé un éloge funèbre poignant et a adressé un message directement aux dirigeants du pays.

“Toi Saadia tu as toujours fait passer le collectif avant tout. L’autre c’est moi dans le vrai sens du terme. Le jour de Simhat Torah tu as revêtu l’uniforme sans hésiter. Le collectif, le peuple avait besoin de toi. Quand tu as été appelé la deuxième fois, tu t’es aussi présenté. Soudain un homme se lève le matin et sent qu’il est un peuple et il commence à marcher. Alors tu es parti. Mais tu étais aussi un homme privé. Notre fils, le mari de Raheli, le père d’Halleli et Yinon, le frère d’Avraham, Hillel, Mayane, Noam et Elnatan, le petit-fils de Mémé. Celui qui se soucie, qui fait rire.

Il existe un commentaire qui dit que les sonneries du chofar sont les sanglots de Sarah la matriache lorsqu’elle a appris que son fils Itshak était mort et puis elle a rendu son âme. Elle voulait dire qu’il existe des épreuves insurmontables. Comme si elle voulait dire au Roi des rois, un jour viendra et les mères juives accepteront d’envoyer leurs fils au combat mais Toi ne lève pas la main sur les jeunes. Et Hachem a levé la main. Cette nuit nous avons pleuré, des sanglots semblables au son du chofar mais nous n’avons pas rendu notre âme parce que nous avons une mission que Saadia nous a léguée. Il n’y a aucun homme chez qui la dimension collective et la dimension privée ne formait qu’un comme chez Saadia. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est Un. Et toi, fidèle à l’unité de Dieu, tu as cherché l’union dans le monde. L’union du sacré de la Torah et du sacré de l’armée. L’union de la maison nationale et de la maison privée. Tu as cherché, tu as demandé à trouver l’union dans la réalité. Le soir de Shavouot nous avons étudié ensemble le sujet des Tables de loi brisées. Elles sont disposées dans l’Arche sainte avec les Tables de loi entières. Parce qu’il y a une union dans le monde. Les outils brisés ne le sont pas vraiment, les outils entiers ne le sont pas vraiment. Notre peuple cherché l’union, il a soif d’union. Mais il veut aussi comprendre: que faisons-nous dans ce pays si nous n’écrasons pas le mal? Si nous ne déracinons pas le mal du monde? C’est la mission qui nous a été confiée à nous et à Saadia, il y a des milliers d’années et cette mission résonne jusqu’à aujourd’hui.

Mon fils Saadia était prêt pour cette mission. On l’a appelé: ‘Saadia, Saadia’ et il a répondu: ‘Me voici’. Tous ceux qui sont tombés dans cette guerre ont répondu ‘Me voici’. Les héros qui se battent en ce moment même sur tous les fronts disent tous ‘Me voici’. J’ai payé le prix le plus cher qui soit le droit de crier à nos dirigeants: Quand allez-vous vous élever à la hauteur de ces héros? Quand le fossé entre le peuple et ceux qui le dirigent va-t-il se réduire? Ce peuple ne peut pas monter plus haut, il se trouve déjà dans les mondes supérieurs. Les mondes de la charité, de la bravoure, de l’éternité, de la splendeur. Vous devez aussi tendre vers ce degré au moins y tendre. Sortez de la boue des intérêts étrangers et des petits calculs! Montez vers le peuple! Vous nous le devez!

Saadia mon chéri, mon enfant, tu as prouvé qu’il n’y a pas de contradiction entre la Torah et le mérite de servir dans Tsahal. Ce n’est pas le partage de la charge, c’est le partage du mérite! C’est une mitsva de servir dans Tsahal et tu as prouvé qu’on pouvait combiner les deux. Tu as prouvé qu’il n’y avait pas de contradiction entre le collectif et le privé. Tu as prouvé qu’il y avait une union dans le monde. Nous promettons et nous jurons de réclamer cette unité nous aussi”