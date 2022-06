Les membres de la coalition sentent-ils les uns après les autres le vent tourner?

Les regards sont tournés vers Nir Orbach depuis hier. Ce dernier aurait indiqué à Naftali Bennett son intention de démissionner de la coalition qu’il trouve ingérable. Lundi, il a explosé face aux députés de Ra’am après l’échec du vote pour la loi sur la Judée-Samarie en leur lançant: »L’expérience avec vous a échoué ».

Des tractations ont lieu d’un côté entre les hommes d’Orbach et le Likoud et de l’autre entre la coalition et le deputé hésitant. C’est notamment Ayelet Shaked qui aurait été chargée de le convaincre de temporiser sa décision. Il apparait que Nir Orbach ne bougera pas sans en informer au préalable son amie mais même s’il préférerait qu’elle le suive, il se réserve la possibilité d’agir seul.

Bennett aussi a demande à Orbach d’attendre en lui proposant de voir d’abord si les députés, Mazen Ghanaïm et Ghaida Rinawie Zoabi allaient démissionner, ce qui remédierait aux problèmes de discipline de vote au sein de la coalition, comme on a pu le voir cette semaine.

Parallèlement, les négociations avec le Likoud tourneraient autour d’une place garantie à Orbach sur la liste du Likoud et de la formation d’un gouvernement alternatif auquel se joindraient les députés de Tikva hadasha, sans recourir à de nouvelles élections.

Un autre député et ministre montre des signaux de découragement. Il s’agit de Zeev Elkin, ministre du Logement, (Tikva Hadasha) qui chercherait une porte de sortie élégante. Yaïr Lapid lui aurait proposé d’être candidat au poste prestigieux de directeur de l’Agence Juive, toujours vacant. D’après le site Israël Hayom, Elkin serait enclin à accepter cette proposition, car il »sait que c’est fini ».

Elkin travaillerait activement sur le sujet ces deux dernières semaines, il en a parlé avec Lapid, Bennett et Saar. Son départ poserait un gros problème au gouvernement qui devrait nommer un nouveau ministre à sa place. Or la coalition ne dispose plus de majorité à la Knesset pour entériner une telle nomination, comme on a pu le voir avec l’échec de celle de Matan Kahana cette semaine. Pour l’heure, l’avenir d’Elkin est donc encore incertain mais celui-ci ne cache pas son intérêt pour le poste qu’on lui propose et qui lui permettrait de s’échapper sans bruit.

Même le Premier ministre commence à se faire à l’idée que les jours de son gouvernement sont comptés. Dans une interview donnée au journal The Economist, il a reconnu qu’il »ne pouvait plus faire grand chose pour éviter la désagrégation du gouvernement », mais comptait tout faire pour tenir encore un mois, puis encore un autre.