Au terme d’une enquête de plusieurs mois sur des malversations pendant la campagne électorale dénoncées par sa concurrente Déborah Abisror De Lieme, le conseil constitutionnel français a annulé l’élection de Meyer Habib au poste de député des Français de la 8e circonscription de l’étranger.

Voici les termes de la décision du conseil constitutionnel:

»Il a relevé, en premier lieu, que des sympathisants de M. HABIB avaient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat. Les auteurs de certains de ces messages se prévalaient de leur qualité d’élu municipal en Israël ou se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses. Le Conseil constitutionnel juge que, eu égard à leur contenu et au moment de leur diffusion, ces messages sont susceptibles d’avoir influencé le vote d’un nombre significatif d’électeurs.

En second lieu, en parallèle des dispositifs d’assistance organisés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, M. HABIB avait mis en place des permanences téléphoniques et des centres d’aide mobilisant un nombre significatif d’opérateurs à destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe. Le Conseil constitutionnel juge que de tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il annule en conséquence les opérations électorales contestées ».

Rappelons qu’en juin dernier, c’est avec une courte avance sur sa concurrente, Déborah Abisror De Lieme (Ensemble! Majorité présidentielle), que Meyer Habib (LR-UDI) avait conservé son siège de député de la 8e circonscription des Français de l’étranger. Il l’avait emporté avec 50.58% des voix contre 49.42%.

C’est en Israël que le député sortant avait fait le plein des voix puisqu’il avait récolté plus de 80% des suffrages. Meyer Habib se bat depuis neuf ans pour améliorer le sort des Français de sa circonscription mais aussi pour défendre Israël, à chaque fois qu’il est attaqué en France ou dans les instances internationales. Les Français d’Israël avaient donc tenu à lui témoigner leur gratitude en le plaçant largement en tête.

Dans le reste de la circonscription, Abisror De Lieme était devant, sans avoir réussi à obtenir suffisamment de suffrages pour compenser l’avance prise par Habib en Israël.

Les Français de la 8e circonscription des Français de l’étranger vont donc être rappelés aux urnes.

Meyer Habib n’a pas encore réagi à cette décision.