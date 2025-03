La députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger, Caroline Yadan, a été confirmée dans son poste de députée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 7 mars.

Rappelons qu’au mois de janvier dernier, la commission nationale des comptes de campagne avait rejeté les comptes de la campagne de la députée élue Caroline Yadan. Le conseil constitutionnel avait donc été saisi pour qu’il se prononce sur l’invalidation de l’élection.

Dans sa décision en date du 7 mars, le conseil constitutionnel a confirmé le rejet de son compte de campagne. Toutefois, il n’a pas prononcé son inéligibilité, estimant que le montant concerné était faible par rapport au total des dépenses autorisées.

Par conséquent, Caroline Yadan ne pourra pas être remboursée de ses frais de campagne mais elle conserve néanmoins son éligibilité et son mandat de députée.

La députée s’est félicitée de cette décision: »Je prends acte, avec grande satisfaction, de la décision du Conseil constitutionnel de valider définitivement mon élection et de rejeter le recours engagé par mon adversaire. Forte de cette légitimité renouvelée, je continuerai de consacrer toute mon énergie à porter la voix des Français de Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie, des Territoires palestiniens et du Vatican. Aujourd’hui comme hier, je suis et demeure à vos côtés ».