Le Jihad Islamique à Gaza a annoncé de « bonnes nouvelles » dans le cadre de discussions au Caire avec des responsables égyptiens. Selon l’organisation terroriste, les Egyptiens leur ont promis que la recontruction des infrastructures à Gaza débutera bientôt et que tous les matériaux nécessaires entreront par le territoire israélien mais « sans aucune condition », c’est à dire principalement sans le contrôle de l’Onu ! Certains de ces matériaux sont à « usages multiples » et servent aussi aux activités terroristes du Hamas et du Jihad Islamique.

Ce cadeau inespéré accordé par Israël se fait de surcroît alors que les lancers sporadiques de ballons incendiaires se poursuit afin de maintenir la pression sur le gouvernement israélien. Mardi, trois incendies ont été provoqués dans les zones de bordure. Tsahal avait réagi en visant des infrastructures du Hamas.

Photo illustration