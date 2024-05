L’axe Philadelphie à la frontière entre la Bande de Gaza et l’Egypte est un lieu hautement stratégique.

En effet, c’est par cette zone que des armes et de l’argent sont parvenus au Hamas et lui ont permis de construire ses infrastructures terroristes depuis le retrait israélien de Gaza et l’abandon de la surveillance de cette frontière.

Le Premier ministre Netanyahou l’avait annoncé, il y a quelques mois: ”Le corridor de Philadelphie ou plus exactement l’ouverture vers le sud, doit être entre nos mains et rester fermé. Toute autre solution ne pourra pas garantir la démilitarisation de la Bande de Gaza que nous devons obtenir absolument”.

Le corridor de Philadelphie est une ligne de 14 kilomètres de long à la frontière entre la Bande de Gaza et l’Egypte. Avant le retrait unilatéral de Gaza en 2005, Israël avait un contrôle sécuritaire sur ce corridor qui est un point stratégique pour la circulation des hommes et des marchandises mais surtout qui sert de passage pour la contrebande d’armes, notamment.

Avec le retrait unilatéral de Gaza, Israël a laissé le contrôle de ce corridor à l’Autorité palestinienne qui l’a conservé jusqu’en 2007, date à laquelle le Hamas a pris le pouvoir dans la Bande de Gaza.

Des tunnels de contrebande ont été construits sous ce corridor. Désormais, Israël compte reprendre le contrôle sur ce lieu stratégique.

Dès le début de l’opération sur Rafah, l’armée israélienne a commencé en parallèle la conquête de cet axe.

Aujourd’hui, le Wall Street Journal cite des responsables égyptiens qui affirment que Tsahal contrôlerait, à l’heure qu’il est 70% du corridor de Philadelphie.

Parallèlement le porte-parole de Tsahal a déclaré que les troupes israéliennes approfondissent leur offensive à Rafah. Sur place à l’est de Rafah, sur l’axe Philadelphie, elles ont trouvé des sites de lancement de roquettes prêtes à être envoyées sur le territoire israélien. Tous ont été détruits.

D’autre part, lors d’une opération conjointe du Shabak et de Tsahal dans la Bande de Gaza, des terroristes qui étaient retranchés dans une école de l’UNRWA ont été éliminés. Parmi eux, un responsable de tirs de missiles anti-chars et un terroriste ayant participé aux attaques du 7 octobre. Lors de la destruction du bâtiment où se trouvaient les terroristes, de multiples explosions se sont produites témoignant de la présence de nombreuses armes.

Dans la zone de Jabaliya, au nord de la Bande de Gaza, les combattants de Tsahal ont détruit des dizaines d’infrastructures terroristes, attaqué plus de 100 cibles par les airs et tiré près de 500 obus d’artillerie.

Les forces israéliennes ont pris le contrôle de dizaines de sites de combat du Hamas, découvert et détruit des lance-roquettes prêts à l’emploi et des dizaines de roquettes. Par ailleurs, elles ont trouvé des armes, notamment des ceintures d’explosifs, des bombes prêtes à l’emploi ou encore des grenades.