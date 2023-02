David Cohen est un homme plein de ressources, à la fois comédien et éducateur spécialisé. Il vous a probablement déjà fait rire sur scène. Il est également papa solo de 6 enfants et travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant sans votre générosité il n’y arriverait pas. Aujourd’hui, il témoigne avec beaucoup de dignité pour vous dire merci, et pour vous faire prendre conscience que chaque don sauve des vies. Bouleversant.

Donnons : https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita