Il est bon de rappeler que le scrutin auquel le pensionnaire actuel de l’Elysée nous a conviés dans quelques jours suivra une mécanique très différente de l’élection européenne qui vient de se dérouler avec le résultat que l’on sait. Ce dernier scrutin suit un système proportionnel, comme on le connait en Israël : si une liste dépasse le seuil d’éligibilité (5% des votes exprimés), ils reçoivent des députés au parlement européen, en proportion avec les votes en leur faveur. D’où (tout comme en Israël), une multiplicité de petits partis, dont le seul objectif est d’arriver à 5%, et qui ensuite négocieront leur support avec les grands partis dont aucun n’aura la majorité absolue. Le système Israélien quoi !

Les élections législatives en France suivent un tout autre modèle : le scrutin majoritaire par circonscription à deux tours. Les règles ne sont pas simples : à l’issue du premier tour de cette élection, seront admis à se présenter au deuxième tour:

– Les deux candidats arrivés en tête dans chaque circonscription

– Les candidats suivants, à condition d’avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Pour référence, le tout dernier sondage paru (12 Juin 18h00) donne les prévisions suivantes : RN : 32%, le soi-disant « Front Populaire » (FP) : 25%, les « macronistes » : 18%, LR : 9%.

Qualifions cela en nous rappelant de la fameuse phrase de Benjamin Disraeli : « Il y a des mensonges, des fieffés mensonges, et des statistiques ». Malgré tout, sur la base de ce dernier sondage et des règles électorales énoncées ci-dessus, il est probable que, au deuxième tour, de très nombreux duels seront exclusivement entre le RN et le FP. Il y aura aussi sans doute un nombre restreint de « combats » au deuxième tour entre trois candidats : RN, FP et macronistes. Il est aussi possible qu’un tout petit nombre de candidats seront élus dès le premier tour. Ils seront issus de RN ou bien FP, sans doute pas des macronistes.

Est-ce suffisant pour prédire de quelle couleur sera la nouvelle majorité au parlement, donc le nouveau gouvernement ? Pas encore. Ces prévisions auraient pu être si simples si les politiciens de France et de Navarre s’étaient mis d’accord sur des alliances pourtant évidentes qui se seraient faites en plaçant en tout premier l’intérêt de la France. Mais de toute évidence ce n’est pas le cas. Nous assistons à une suite effrénée (le temps presse) de trahisons, de mensonges, de conflits d’intérêt, et de luttes d’influence.

Oubliez le Suffrage Universel, Macron vient de mettre la France en situation de NAUFRAGE UNIVERSEL.

Trois jours seulement après la décision par un Macron plus Jupitérien que jamais de dissoudre l’assemblée suite à sa défaite monumentale et humiliante, Marion Marechal Le Pen a trahi honteusement Éric Zemmour et Sarah Knafo en se ralliant la tête basse à sa tante et en rejetant presque triomphalement Zemmour et Knafo. Et juste après, on s’aperçoit que Raphaël Glucksmann est trahi par les siens dans le cadre d’une alliance avec LFI dont il ne veut pas.

Chers lecteurs, ne trouvez-vous pas un peu bizarre que les trois premières victimes de trahisons majeures soient les trois seuls juifs dans des positions de contrôle sur la scène politique ?

Il est difficile de comprendre comment le parti socialiste et le groupe de R. Glucksmann ont accepté (1) de s’allier avec un parti foncièrement et ouvertement antisémite comme LFI et (2) comment ont-ils pu accepter de présenter 50% moins de candidats que LFI alors qu’ils ont obtenus 50% de voix en plus que LFI il y a seulement trois jours. La trahison de Glucksmann ayant été actée semble-t-il, il n’y a sans doute plus lieu de questionner ces deux actes déplorables.

Vis-à-vis du parti républicain LR, le déchirement entre son président E. Ciotti et sa hiérarchie peut soit emmener le parti vers Macron, soit vers le RN. Dans les deux cas, l’effet sur les résultats des élections sera négligeable je pense : un LR solitaire ne sera pas au deuxième tour, et ses électeurs seront plus enclins à voter RN que FP au deuxième tour.

La question que tout le monde se pose reste : Y a-t-il une chance pour que Macron, le pompier pyromane, réussisse son pari et conserve une majorité dans le nouveau parlement ? Cela me parait extrêmement improbable. Qui de RN ou FP obtiendra la majorité ? Il me semble que ce sera le RN, surtout si Mélenchon persiste à vouloir être le premier ministre. Rien n’est joué.

Une chose est sûre, quel que soit le résultat de ces élections, le futur de la communauté juive en France n’en sera pas amélioré : FP et surtout sa composante dominante, LFI est un parti ouvertement anti-Israël, antisémite, qui organise et encourage les manifestations violentes pro-Hamas, etc. Au pouvoir avec leurs amis musulmans, ils seront encore plus hostiles vis à vis des juifs de France.

Le RN quant à lui est moins ouvertement antisioniste, mais est tout aussi antisémite, ayant dans son programme officiel l’interdiction de l’abattage rituel et même l’interdiction de l’importation de viande Cacher en France. Comment peut-on être Juif dans une France gouvernée par le RN ?

N’en déplaise au Consistoire et autres Juifs de cour, le macronisme est tout aussi mauvais pour Israël et les juifs. Voir les votes hostiles à l’ONU et autres organisations internationales, voir aussi la pression honteuse et déplacée de Macron sur Israël dans le cadre de cette guerre, voir finalement le boycott absolument honteux des entreprises Israéliennes au récent salon Eurosatory.

Ce sera pour beaucoup d’entre nous, encore une fois, une élection où nous ne voterons pas pour le candidat que l’on veut, mais plutôt contre celui dont on ne veut vraiment pas.

Juifs de France. N’oubliez pas qu’Israël, petit pays non dépourvu de problèmes, soyons en sûrs, est là pour vous recevoir, les bras ouverts, chez vous, dans votre patrie ancestrale.