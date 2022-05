En Israël comme pour tous les Français établis hors de France (hors Amériques et Caraïbes), les élections législatives se tiendront les dimanches 5 et 19 juin prochains.

Le premier tour coïncide avec la fête de Chavouot. Cette date a été décidée par décret et est commune à l’ensemble des Français établis à l’étranger. Cependant, en plus du vote à l’urne, par procuration et par correspondance, les Français de l’étranger pourront voter par Internet, et ce avant même le jour du scrutin.

Pour voter par Internet, chaque électeur devra avoir renseigné un courriel et un numéro de téléphone portable individuels. ATTENTION, vous avez jusqu’au 10 mai 2022 pour compléter ou mettre à jour vos coordonnées en ligne sur le site Service-public.fr.

1. Comment faire le point sur sa situation électorale ?

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale consulaire sur le site service-public.fr

Vous trouverez sur ce site votre numéro national d’électeur (NNE), à connaître si vous voulez établir, ou recevoir une procuration de vote.

Il est également possible d’actualiser les données vous concernant (adresse de résidence, numéro de téléphone et adresse de messagerie) en ligne sur la page Inscription consulaire au registre des Français établis à l’étranger du portail service-public.fr

2. Comment faire pour voter par Internet ?

𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐏𝐎𝐔𝐕𝐎𝐈𝐑 𝐕𝐎𝐓𝐄𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐈𝐆𝐍𝐄 IL VOUS FAUT IMPERATIVEMENT ACTUALISER VOS COORDONNEES AUPRES DU CONSULAT 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓 𝐋𝐄 MARDI 10 MAI.

𝐔𝐍𝐄 𝐒𝐄𝐔𝐋𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐒𝐄 A FAIRE :

COPIER/COLLER LE MESSAGE SUIVANT, EN L’ACTUALISANT AVEC VOS COORDONNEES, ET L’ENVOYER PAR EMAIL AU CONSULAT DE FRANCE EN ISRAEL:

« 𝘽𝙤𝙣𝙟𝙤𝙪𝙧, 𝙅𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 [𝘔𝘌𝘛𝘛𝘙𝘌 𝘕𝘖𝘔 + 𝘗𝘙𝘌́𝘕𝘖𝘔𝘚] , 𝙣𝙚́(𝙚) 𝙡𝙚 [𝘋𝘈𝘛𝘌 𝘋𝘌 𝘕𝘈𝘐𝘚𝘚𝘈𝘕𝘊𝘌] , 𝙟𝙚 𝙨𝙤𝙪𝙝𝙖𝙞𝙩𝙚𝙧𝙖𝙞𝙨 𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙟𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙤𝙣 𝙖𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙚-𝙢𝙖𝙞𝙡 :

-> [𝘔𝘌𝘛𝘛𝘙𝘌 𝘝𝘖𝘛𝘙𝘌 𝘌𝘔𝘈𝘐𝘓]

𝙖𝙞𝙣𝙨𝙞 𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙤𝙣 𝙩𝙚́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚 :

-> [𝘔𝘌𝘛𝘛𝘙𝘌 𝘝𝘖𝘛𝘙𝘌 𝘕𝘜𝘔𝘌́𝘙𝘖 𝘋𝘌 𝘛𝘌́𝘓]

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙙𝙚 𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙧 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙖𝙞𝙡. 𝘾𝙤𝙧𝙙𝙞𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩,

[𝘚𝘐𝘎𝘕𝘌𝘙 𝘈𝘝𝘌𝘊 𝘝𝘖𝘛𝘙𝘌 𝘕𝘖𝘔] »

Et envoyez ce message à l’une des 2 adresses consulaires suivantes:

𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀.𝘁𝗲𝗹-𝗮𝘃𝗶𝘃-𝗷𝗮𝗳𝗳𝗮-𝗳𝘀𝗹𝘁@𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲.𝗴𝗼𝘂𝘃.𝗳𝗿

𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘢𝘪𝘭 𝘢̀ 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘩𝘦́𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘵 𝘨𝘦́𝘯𝘦́𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘛𝘦𝘭 𝘈𝘷𝘪𝘷 (𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘦𝘶𝘹 𝘲𝘶𝘪 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘩𝘰𝘳𝘴 𝘑𝘦́𝘳𝘶𝘴𝘢𝘭𝘦𝘮 𝘦𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴) ou 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻-𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗶𝘀.𝗷𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲𝗺-𝗳𝘀𝗹𝘁@𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲.𝗴𝗼𝘂𝘃.𝗳𝗿 𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘢𝘪𝘭 𝘢̀ 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘩𝘦́𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘵 𝘨𝘦́𝘯𝘦́𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘑𝘦́𝘳𝘶𝘴𝘢𝘭𝘦𝘮 (𝘑𝘦́𝘳𝘶𝘴𝘢𝘭𝘦𝘮 𝘦𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴)

Le portail de vote sera ouvert :

du vendredi 27 mai (13h, heure d’Israël) au mercredi 1er juin (13h, heure d’Israël) pour le premier tour

pour le premier tour du vendredi 10 juin (13h, heure d’Israël) au mercredi 15 juin (13h, heure d’Israël) pour le second tour

Pour vous connecter au portail, vous devrez renseigner un mot de passe reçu par SMS et un identifiant reçu par courriel.

3. Où se trouveront les bureaux de vote ?

En Israël (dans les circonscriptions de Tel Aviv et Haïfa), 6 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h :

TEL AVIV (3 bureaux de vote)

Centre mondial de la WIZO

David Hamelech Street 38

HAÏFA (1 bureau de vote)

Consulat général de France à Haïfa

HaGefen Street 37

NETANYA (1 bureau de vote)

Hôtel Blue Weiss

Gad Machnes Street 22

EILAT (1 bureau de vote)

Campus Universitaire Ben Gourion

Hatmarim Street 162

Vous recevrez par mail et par courrier postal une lettre de convocation vous indiquant les coordonnées précises de votre bureau de vote consulaire quelques semaines avant le scrutin.

4. Comment établir une procuration ?

Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez dès à présent établir une procuration en faveur d’une personne de confiance.

Désormais, pour établir une procuration, il faut connaître votre numéro national d’électeur (NNE), et celui de votre mandataire, à qui vous donnez procuration pour voter en votre nom.

Vous pouvez trouver le NNE sur le portail d’interrogation de votre situation électorale, ou sur les documents relatifs à votre inscription au Registre des Français établis hors de France (carte consulaire, certificat d’inscription ou de radiation, relevé intégral d’inscription.

Contact

Pour toute question, nous vous invitons à contacter le Consulat Général de France à Tel Aviv par courriel à : elections.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr.

Pour vous aider, la permanence du député Meyer Habib reste à votre disposition.