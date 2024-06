Aurélie Assouline est une candidate républicaine et indépendante de droite qui a décidé de se présenter aux élections législatives dans la 8ème circonscription des Français de l’étranger. Au micro d’Olivier Granilic, elle revient sur son parcours de militante et explique les raisons qui l’ont poussée à entrer dans cette course électorale. Elle partage ses convictions, ses propositions et sa vision pour répondre aux attentes et aux besoins des Français de sa circonscription, notamment ceux vivant en Israël.