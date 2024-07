Chirac, le grand innovateur, avait élaboré une recette sûre pour gagner les élections présidentielles. Dans les mois précédant l‘élection d’Avril / Mai 2002, Jospin et lui laissèrent monter une vague de violence inédite, venant principalement des “jeunes” des banlieues et autres quartiers sensibles. Cela favorisa la montée du Front National, propulsant Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Une campagne de diabolisation du Front National se développa, facilitée en cela par la personnalité et l’histoire de JM Le Pen. Cette campagne du second tour en 2002 fut basée entièrement sur cette diabolisation, tout fut fait pour instiller la peur dans le cœur des français si le FN accédait au pouvoir. Cela permit à Chirac, homme politique sans grande envergure de remporter ces élections avec 82% des suffrages. Score incroyable digne seulement des pires régimes totalitaires.

Le scenario se répète aujourd’hui. La diabolisation du RN est de plus en plus insistante et pernicieuse à l’approche du 2eme tour. Violence verbale d’abord, reprise par de nombreux commentateurs et hommes politiques, rappel incessant d’un passé vieux de 80 ans qui serait encore l’ADN du RN, etc. Et en même temps, sans vergogne et sans retenue, LFI envoie ses supporters dans la rue, sachant fort bien que des violences en découleront. Et ils blâment le RN pour ces violences qu’ils ont eux-mêmes provoquées.

La manifestation de ce dimanche soir à Paris, Place de la République en fut un exemple fort : slogans agressifs, dégradation de l’espace public et de monuments historiques, agressions physiques contre les forces de l’ordre, etc. Aucun drapeau français (ou si peu), mais en revanche, un grand nombre de drapeaux palestiniens, algériens, etc. Et bien sûr, nombre de commentateurs, et tous les politiciens non-RN déclaraient sans hésitation que ceci serait la vie quotidienne des français si le RN arrivait au pouvoir.

Malheureusement, certains Juifs de cour sévissant dans des organisations centrales de la communauté juive française participent activement à cette diabolisation. Dans le contexte actuel, cela fait d’eux ni plus ni moins que des idiots utiles du mélanchonisme.

Diabolisation encore et toujours, cela a bien marche par le passé, pourquoi pas maintenant ?

Il est vrai qu’il reste des anciens du GUD ou du FN historique autour de Marine Le Pen. Mais Jean-Marie le Pen est sorti du paysage il y a bien longtemps, beaucoup de cadres du FN sont partis avec lui. Le langage s’est affiné. Dans quelle mesure cela reflète-t-il un changement en profondeur du parti RN? Je ne saurais le dire, mais force est de constater qu’au cours de ces dernières années, alors que les attaques antisémites se sont multipliées de manière presque exponentielle, toutes ou presque ont été causées par des criminels très loin du FN sur le spectre politique : personnes issues de l’immigration, légale ou illégale, islamistes de tout bords et de toutes origines, « jeunes des banlieues, », etc…

Alors, à quelques jours d’un deuxième tour crucial pour l’avenir de la France, et pas seulement, il convient de mettre les choses en perspective.

Deux blocs sont en mesure de l’emporter à l’issue du second tour de dimanche : le RN et ses alliés, et LFI et ses alliés. En plus, cet autre bloc qu’on appelait il y a peu la majorité présidentielle, mais qui est aujourd’hui réduite a peau de chagrin tente de rester pertinente avec des discours pompeux mais sans substance, et surtout en prostituant ses candidats à l’extrême gauche pour disent-ils, faire échec au RN.

Parmi les trois blocs en présence il n’y a aucun choix vertueux.

Le pire est (de très très loin) LFI / NUPES / NFP. Mélenchon est et restera son leader incontesté et c’est un homme très dangereux. Avec lui aux manettes, les relations France-Israël vont cesser. L’avenir et même le présent des Juifs de France sera un cauchemar permanent. La France elle-même sera détruite à très court terme. Je vous invite à lire l’excellent article de Samuel Fitoussi dans le Figaro du 1er Juillet 2024 pour une liste très complète des aberrations économiques et sociétales du programme de l’extrême gauche (LFI / NFP).

Et pourtant c’est avec Mélenchon que tous ceux (ou presque) qui ne sont pas RN ont choisi de s’allier, Macron en tête, ce pantin narcissique, ce pompier pyromane.

Il est important de comprendre les chiffres. Si en apparence, à l’issue du premier tour, RN parait être « aux portes de Matignon », en réalité, ce scénario reste improbable. Les accords contre nature, honteux, et incompréhensibles poussant des candidats à se désister au profit de leurs ennemis jurés en sont la cause.

Il y aurait eu dimanche 308 triangulaires. Par le biais de ces désistements absurdes (170 avaient déjà été actés des lundi soir), Macron et ses “amis” vont offrir un très grand nombre de ces sièges à Melenchon. Combien? Peut-être 100, 150, voire 200?

Ajoutez ce chiffre aux sièges déjà pronostiqués pour l’extrême gauche et soudain Mélenchon est à Matignon. Rappelons-nous que 289 sièges suffisent à obtenir une majorité absolue.

C’est cela le vrai danger, un danger clair pour la France, un danger immense pour les Juifs, un large poignard dans le dos d’Israël.

Dès dimanche soir, quelques minutes après la clôture du premier tour, Mélenchon s’affichait fièrement avec Rima Hassan auprès de lui, celle-ci ostensiblement ceinte d’un keffieh affirmant son identité réelle. Il n’y a pas de limite aux dommages et aux souffrances que des personnes telle que Rima Hassan, Mathilde Panot, Aymeric Caron, Mélenchon lui-même et bien d’autres pourront causer aux Juifs, et essayer de causer à Israël. Il n’y a pas de limite aux dommages et aux souffrances que tous ces tristes personnages peuvent causer à la France et aux Français.

Le seul parti qui mérite vraiment d’être diabolisé, c’est LFI / NUPES 2 / NFP. A côté d’eux, les soi-disant nazillons du RN, c’est de la roupie de sansonnet.

Mon message est clair et simple : Macron et ses sbires se sont mis eux-mêmes hors-jeu, dehors. Voter LFI serait suicidaire pour tout Juif, résidant en France ou à l’étranger. Assurément, voter RN n’est pas un choix facile, mais face au danger existentiel qui pèserait sur la communauté juive si Mélenchon accède au pouvoir, c’est le seul choix possible.