Maïmonide, “Maïmo” pour les intimes, une école connue et reconnue en France, pour nos enfants en Israël

Sylvia Elbaze, de nombreux parents et élèves ont eu le plaisir de de vous connaître et de vous côtoyer il y a quelques années à l’école Maïmonide de Boulogne, et leur avez avez laissé un très bon souvenir.

Comment avez-vous fait le pas pour venir en Israël ?

C’est en 2016 que je suis passée de Maïmonide Boulogne à Maïmonide Israël. C’est un projet qui est né de la rencontre du président du groupe scolaire Maïmonide Claude Serfati, avec Sam Pinto et Eva Labie, respectivement Vice-Président de l’Alliance, et directrice des programmes éducatifs et Alliance-Kiah. L’idée était de créer une école juive sur le modèle de l’école juive française pour répondre aux demandes des familles qui font leur alya, et les jeunes qui souhaitent intégrer, avant l’université ou l’armée, un lycée en Israël sur des repères déjà connus.

Qu’est-ce que le “modèle” de l’école juive en France ?

Sa spécificité est d’assurer l’excellence en termes d’enseignement général, ce qui permet d’ouvrir toutes les éventualités universitaires auxquelles les élèves peuvent prétendre. De même l’enseignement lié au judaïsme permet une approche des textes et un apprentissage de la tradition juive.

Qui est responsable de la partie judaïsme à Maïmonide Israël ?

Rav Touitou, anciennement rabbin de la synagogue Boulogne. En plus d’être enseignant, il prend en charge la plupart des heures d’enseignement du Kodesh.

Nous avons également ce qu’on appelle un programme d’intégration car l’idée c’est, tout en étant basés sur un modèle français, de mettre en place un vrai programme d’intégration pour les élèves. L’objectif est de faire en sorte, dès lors que des jeunes arrivent ici en seconde, première, terminale, que cela devienne leur projet de vie.

Êtes-vous sous contrat avec la France ?

Nous sommes homologués l’AEFE (agence pour l’enseignement du français à l’étranger), c’est une garantie de la qualité de l’enseignement général, et nous sommes rattachés à l’académie de Lyon, ce qui est rassurant pour les parents, car c’est l’assurance de la formation des professeurs. Et à côté de ça nous avons un véritable programme d’intégration, en Israël, qui est réparti sur plusieurs mois.

En fait c’est une sorte de Méhina, mais qui démarre en seconde ?

Tout à fait, ils reçoivent un véritable programme de préparation à l’université, un Oulpan intégré à leur programme hebdomadaire, mais le plus par rapport à la France, c’est que nous sommes dans le contexte israélien. Les enfants ont des contacts avec les autres élèves israéliens du campus à travers des sorties et des animations. Car il est dommage de rester cantonnés entre Français, et ces échanges avec les Israéliens permettent une ouverture culturelle plus large.

Est-ce que les élèves sont tous internes chez vous ?

Il y a des possibilités d’être à l’internat, nous avons plusieurs navettes qui viennent de Tel-Aviv, Natanya, Raanana. Une bonne partie des élèves ont leurs parents en Israël mais souhaitent quand même l’internat.

Ils sont très bien encadrés, une équipe est présente pour s’occuper d’eux 24 heures sur 24, et ça se passe très bien.

Les élèves qui font partie de l’internat et n’ont pas leurs parents en Israël ont obligatoirement une famille référente. Soit c’est une famille référente réelle, oncles, tantes, grands-parents, soit nous les prenons en charge un shabbat sur deux à l’internat, avec des activités de shabbat. L’établissement est inscrit au registre des écoles sionistes religieuses.

Ressentez-vous personnellement une différence, entre être directrice d’un établissement scolaire à Boulogne, et directrice en Israël ?

Oui bien sûr. Ici a une très grande proximité avec l’élève, on prend ce qu’il y a de bon dans l’enseignement israélien, c’est-à-dire cette volonté de remettre l’élève au centre des préoccupations, et de ne laisser personne sur le côté. Il n’y a pas l’esprit élitiste qui règne en France. Notre mission c’est de mener chacun vers sa réussite, et en fait nous y parvenons tout à fait. Nous avons 100 % de réussite au bac et un très bon pourcentage de mentions, ce qui veut dire que chacun y arrive.

C’est vrai que nous avons d’une part la possibilité de les soutenir de façon très régulière sur toutes les matières et les programmes, il y a de petits effectifs, et grâce à une grande implication de l’équipe pédagogique et de l’équipe de direction, un climat de confiance s’instaure avec l’élève.

J’imagine que c’est plus plaisant pour l’enseignant… et pour la directrice ?

Cela procure moins de stress pour l’équipe pédagogique, qui reste professionnelle à cent pour cent. Nous sommes dans une exigence de l’enseignement très poussée. Le système d’études français exige un niveau élevé, et du coup le cursus français est relativement difficile.

On peut ainsi soutenir l’élève personnellement dès qu’une difficulté apparaît. Ici on ne peut pas courir après les cours privés, c’est nous qui devons trouver la solution. Et cela contribue à l’épanouissement de chacun.

Est-ce que les élèves qui s’inscrivent ont tous pour projet de faire l’alya ou bien ils ne font que passer en Israël avant de retourner en France ?

90 % des élèves qui viennent hors alya sont des jeunes qui se projettent sur un avenir universitaire en Israël. Cette année sur 32 élèves de terminale seulement deux élèves sont retournés en France pour faire des études dans l’intention de revenir plus tard en Israël.

Avez-vous la sensation que beaucoup de Olim arrivent de France, particulièrement dans ce contexte d’épidémie ?

Il y a eu un véritable engouement, on a été cette beaucoup plus sollicités à travers le site, et par une campagne publicitaire qu’on a pu faire sur les réseaux sociaux.

Nous sommes une vraie réponse à ce judaïsme français, qui est en recherche d’une structure qui ne soit ni orthodoxe, ni libérale. L’élève retrouve ses repères éducatifs et pédagogique à l’école Maïmonide. Cela rassure énormément les familles. Cette année nous avons eu des appels de familles qui nous disaient : “On vous envoie les enfants, et nous on se prépare pour arriver.”

Plusieurs familles font leur alya cette année et on est très contents de les voir arriver. Pour ceux qui habitent loin dans le pays, on offre la solution de l’internat. Et les enfants rejoignent le foyer familial chaque semaine de jeudi soir à dimanche matin.

Comment aidez-vous les jeunes dans leur orientation après le bac ?

Dans le cadre de notre programme d’intégration ont lieu un grand nombre de conférences, de rencontres, et en classe de terminale, et nous tenons à conserver par exemple la tradition du voyage du bac “bleu blanc”, parce qu’il permet de faire un tour des universités. De même nos élèves rencontrent régulièrement des intervenants de l’armée, car la majorité d’entre eux ont besoin d’avoir des informations à ce sujet.

De même des examens blancs psychométriques sont assurés en Terminale.

Quelle place accordez-vous aux activités sportives et culturelles de l’établissement ?

Le campus permet toutes sortes d’activités sportives, chorégraphie sportive, boxe Thaï, salle de sport, sports d’équipe.

Nous organisons également une chorale, avec un professeur israélien, Et j’ai l’intention de mettre en place l’an prochain un atelier hebdomadaire de théâtre.

Et tout ce contexte, comment comptez-vous le gérer à la rentrée prochaine ?

Par la force des choses on a été projetés dans une situation qui nous a obligés à nous adapter à la technologie à la vitesse grand V. Donc nous sommes complètement rodés et préparés pour les cours à distance. Nos salles sont équipées d’ordinateurs, d’un projecteur et d’un écran, et pendant le confinement les élèves ont pu suivre à distance les cours qui étaient donnés pour toute la classe. L’école a été mise à leur disposition, ainsi que des ordinateurs pour ceux qui n’en disposaient pas, donc nous sommes complètement préparés. Et enfin tous les manuels existent aussi en numérique.

Mais très honnêtement, on préfère avoir nos élèves présents chaque jour et retrouver les couloirs pleins de vie. On les attend tous avec impatience !

Prêts pour une excellente rentrée scolaire, de la seconde à la Terminale à Maïmonide ? Behastalaha à tous !

(Article paru dans LPH New)