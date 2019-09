L’école de théâtre et d’expression de Steve Suissa qui a ouvert ses portes aux jeunes de Netanya et Ashdod depuis un an, inaugure une nouvelle antenne à Tel Aviv, au centre Suzanne Dellal situé dans le quartier de Névé Tsedek, à partir du mois de Novembre 2019, en partenariat avec le FSJU Israël.

« Parce qu’on a des choses à se dire mais que l’on ne sait pas toujours comment » l’école fondée par Steve Suissa et dirigée par Cécile Bens’ se propose d’offrir les outils pour le faire. « C’est un travail sur la sincérité, sur l’acceptation de soi, sur l’audace, sur l’envie de casser certaines barrières et d’être totalement à l’aise » affirme Steve Suissa.

Fondateur du Festival du théâtre francais en Israël, metteur en scène, producteur de l’émission ‘A l’origine, Berechit’, ce dernier, passionné par la transmission a souhaité que cette 3e école soit accessible aux adultes.

« Après de nombreuses années comme professeur au cours Florent et élève à l’acteur studio, j’ai l’envie profonde que nous transmettions à chaque personne un secret : On peut monter sur scène non pas pour faire semblant mais pour oser faire ce qu’on n’ose parfois pas faire dans la vraie vie ! » explique Steve Suissa.

Au programme : Technique vocale, analyse texte, travail sur la posture, la respiration, la gestion des émotions, le jeu, la prononciation, la subtilité de la langue française, la différence entre le jeu et le ‘sur-jeu’. Un art savamment et généreusement distillé par Cécile Bens’, qui possède une palette infinie de talents. Comédienne, chanteuse, musicienne, danseuse, metteur en scène, la jeune femme permet aux élèves de révéler leur potentiel avec des résultats époustouflants. « Etudier le théâtre requiert beaucoup de courage, mais une fois que l’on est sur scène, une incroyable énergie s’empare de vous, c’est magique ! »

« La demande est forte, il sera passionnant de créer une synergie entre ces trois écoles et leurs élèves et de faire venir des vedettes de France pour passer du temps avec tous les participants » précise Steve Suissa.

Il ne vous reste qu’à vous inscrire …

Un concours obligatoire d’entrée aura lieu à la mi-septembre

Possibilités de bourses

Les cours auront lieu le lundi de 15h30 à 21h00

Inscriptions et renseignements :

054 626 66 03 et ecolemproduction@gmail.com

Photo à la une: Caroll Azoulay