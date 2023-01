L’Ecole de gestion Coller de l’Université de Tel-Aviv a été classée parmi les 100 meilleures écoles de commerce du monde pour 2023 par le magazine CEOWORLD, l’un des périodiques en ligne les plus réputés destiné aux dirigeants d’entreprises. C’est la seule école de commerce israélienne à figurer dans ce classement international, réalisé auprès de milliers de cadres supérieurs à travers le monde, et portant sur 500 établissements sélectionnés parmi les 13 000 écoles de gestion du monde.

L’Ecole de gestion Coller est arrivée à la 99e place.

Le classement, mené dans le cadre de l’enquête Global Business Schools 2023, est basé sur sept indicateurs principaux : la réputation académique, les conditions d’admission, le taux d’emploi des diplômés, les commentaires des employeurs recruteurs, la spécialisation, la réputation globale, l’influence mondiale et les frais de scolarité.

Selon le Prof. Dan Amiram, Doyen de l’École, ce classement impressionnant « reflète le travail acharné et dévoué de centaines de personnes, chercheurs, enseignants, étudiants et anciens élèves, tous contribuant aux accomplissements considérables qui ont valu à l’École sa solide réputation depuis de nombreuses années. Nous sommes très fiers du succès exceptionnel de nos étudiants et anciens élèves, ainsi que des commentaires positifs et de l’appréciation internationale que nous recevons ».

L’enquête du magazine CEOWORLD a été menée auprès de 35 000 chefs d’entreprise, anciens étudiants, influenceurs internationaux, industriels, enseignants des écoles de commerce, employeurs et recruteurs dans 156 pays, entre le 15 septembre et le 22 décembre 2022. 10 % des entretiens ont été effectués par téléphone, 82 % en ligne et 8 % par courrier ou en personne. Tous les entretiens quantitatifs ont été menés de manière confidentielle.

Ce classement de l’Université de Tel-Aviv vient s’ajouter au récent classement Pitchbook pour 2022, qui l’a placé au septième rang mondial et à la première place en dehors des États-Unis pour l’entrepreneuriat.

Voir le classement

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv