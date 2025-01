Le zoo de Haïfa a annoncé aujourd’hui (mardi) la mort de Benny, un ours syrien de 27 ans. Il était le plus vieil ours syrien de tous les zoos dans le monde.

Benny était né en 1998 au zoo de Haïfa et avec le temps était devenu l’un de ses symboles. Les visiteurs pouvaient l’observer de près et apprendre sur les facteurs qui ont conduit à la disparition de cette espèce dans la région.

Jusqu’au début de 20e siècle, on trouvait des ours bruns syriens en Israël, notamment dans la région du Carmel.

Avec la mort de l’ours Benny, le zoo de Haïfa se sépare aussi de son dernier ours et annonce que l’espace où il était sera désormais dédié à de nouveaux animaux. Le zoo veut donner la priorité aux espèces menacées de disparition tout en leur offrant l’environnement qui leur est adapté.

»Si par le passé le but d’un zoo était de distraire, aujourd’hui le but suprême est de préserver les espèces animales », explique le zoo de Haïfa, »C’est en fonction de ce principe et en coopération avec les organisation des zoos bibliques et des programmes de préservation et de reproduction qu’il sera décidé de l’espèce qui s’installera dans l’espace laissé vide ».