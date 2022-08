Hier (mercredi) les 140000 militants du Likoud étaient appelés à voter pour déterminer la liste de leur parti aux prochaines élections.

Le taux de participation s’est élevé à 58% et pour l’heure (8h jeudi matin), 30% des bulletins ont été dépouillés.

La tendance qui se dégage des premiers résultats est vers un nouveau visage pour le Likoud. Plusieurs ténors du parti pourraient être relégués dans la deuxième voire la troisième dizaine.

Ainsi, par exemple, Yuli Edelstein, ancien président de la Knesset, qui était sorti en 1e position aux dernières primaires est pour le moment à la 16e position. Des députés et anciens ministres comme Miri Regev et Israël Katz restent dans les 15 premiers mais ils descendent sur la liste actuelle par rapport à la précédente. En revanche, Yariv Levine effectue une percée et il est donné premier (après Netanyahou). Eli Cohen et Yoav Galant obtiennent eux aussi un bon score et se hissent en haut du tableau. On y trouve également des personnalités qui ont beaucoup gagné en popularité ces dernières années comme Amir Ohana, Yoav Kish ou Shlomo Karhi. Nir Barkat, quant à lui, semble conserver la place qu’il avait déjà obtenue lors des précédentes primaires.

A 7h50 ce jeudi matin, voici les noms des premiers sur la liste du Likoud:

Yariv Levine Eli Cohen Yoav Galant Dudi Amsellem Amir Ohana Yoav Kish Nir Barkat Miri Regev Avi Dichter Miki Zohar Israël Katz David Bitan Shlomo Karhi Dany Danon Haïm Katz Yuli Edelstein

Ces résultats ne sont donc pas définitifs. Les dépouillements se poursuivent encore et on devrait connaitre la liste définitive dans la matinée.