Il y a quelques semaines, nous vous présentions Vered et Erez Ben Shoushan, les propriétaires des Vins Toura, dont les vignes sont en Judée-Samarie.

A la veille de Pessah, nous avons demandé à Vered ses conseils pour un seder et des repas réussis, quand on sait la place centrale que le vin occupe à ces occasions. Malgré un agenda chargé en raison d’une période où ils reçoivent des commandes du monde entier, elle a pris le temps de nous répondre.

Les 4 coupes du Seder

« Le vin est incontournable dans nos fêtes. Pessah est encore plus particulier à cet égard », souligne Vered. »Le vin symbolise, plus que tout autre alcool, notre statut d’hommes libres, de fils de roi. Il est indispensable de parer sa table de bouteilles particulières ».

Justement, quels sont les vins conseillés pour les 4 coupes du Seder? Pour Vered, il convient de ne pas boire les 4 coupes du même vin. »Pour commencer, je recommande notre vin phare: le Mountain Peak, puis un Cabernet pour la seconde coupe. Enfin, les deux dernières seront parfaites avec un Pinot noir ».

Pour agrémenter le repas, Vered nous suggère d’aller sur du Cabernet Sauvignon.

L’idéal est d’accorder aussi une importance particulière au contenant. »Un vin se déguste dans un verre spécial qui permet de libérer les arômes et d’optimiser la dégustation ».

Par ailleurs, n’oubliez pas d’ouvrir vos bouteilles de Mountain Peak et de Cabernet une heure avant de les servir, pour rendre l’expérience encore plus suave.

Une fois la bouteille ouverte, ces vins ne se conservent qu’une semaine, fermés avec une pompe pour vins et en dehors du frigo. Sinon, ne les gardez pas plus de 3 jours.

Idée sortie

Le vin est aussi une bonne idée pour une sortie en famille. Les vignes Toura possèdent un centre de visiteurs ouvert à tous et gratuit pendant Hol Hamoed. Entre 9h et 17h, il suffit juste de réserver avant de venir, et vous pourrez profiter d’une journée riche en expérience: des dégustations, des explications par un guide professionnel sur l’histoire passionnante des Vins Toura et la fabrication du vin. Et oui, on peut emmener les enfants, puisque pour eux aussi, tout est prévu avec la projection d’un film adapté qui explique le processus de la fabrication du vin.

Ils devraient en retenir une valeur fondamentale: la patience. »C’est la base de notre métier », nous confirme Vered, »Nous ne saurons, par exemple, que dans 3 ans, si les pluies abondantes de cet hiver, nous ont permis de produire un vin encore meilleur. D’expérience, nous savons que cela devrait être le cas, mais le résultat sera dans plusieurs années ».

Et le 9 avril, jour des élections, le centre sera aussi ouvert gratuitement avec une particularité: vous pourrez choisir le vin que vous souhaitez déguster!

Boire le vin d’Israël

»Les Israéliens ne sont pas encore des buveurs de vins comme les Français, mais ils sont très patriotes et boivent en majorité les vins d’Israël », nous fait remarquer Vered, symbole encore plus fort, lorsque l’on boit ce vin lors de Pessah.

Et elle ne manque pas de faire le parallèle avec l’alya: »je suis moi-même une ola, je sais que cela n’est pas facile et nécessite beaucoup de forces. Le vin symbolise cette foi que nous sommes ici sur notre terre et qu’elle donne ses fruits. Le processus est long, mais les médailles finissent par arriver ».

Pour aller plus loin:

www.turawinery.com