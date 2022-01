Le vice-ministre de l’Economie Yaïr Golan (Meretz) a été filmé lors d’une rencontre avec des Bédouins dans le Néguev, lors de laquelle il leur dit notamment « faites ce qu’il faut sur le terrain ». Golan les assure qu’il n’y a jamais eu de gouvernement plus favorable pour eux que l’actuel : « Pas seulement Ra’am, mais Meretz défendra aussi vos intérêts et j’espère que le Parti travailliste le fera également. Je peux vous dire que Meïr Cohen de Yesh Atid est de votre côté. Le vice-ministre de la Défense Alon Schuster de Bleu-Blanc est avec vous. Nous avons créé un lobby de l’Agriculture à la Knesset et avons bloqué toutes les initiative de Lieberman et Forer. Alors pourquoi n’arriverions-nous pas à bloquer Zeev Elkin ? Quel est le problème ? Elkin rue dans les brancards ? Il y en a qui vont le calmer. Rappelez-vous qu’il n’a aucun pouvoir dans ce gouvernement . Du jour au lendemain on peut lui dire : ‘Non, mon gaillard, si tu ne fais pas tout arrêter on cessera de voter à la Knesset’ Il faut travailler avec intelligence. Faites ce qu’il faut sur le terrain, il y a un lobby puissant en faveur des Bédouins. Laissez-le travailler ».

Le ministre Zeev Elkin (Tikva ‘Hadasha) a répondu à Yaïr Golan en écrivant qu’il est triste de voir qu’un ancien officier supérieur de Tsahal reconverti en politique soit devenu le clown de la Knesset.

תופעת יאיר גולן מדגישה כמה מזל שבכירים במערכת הביטחון נכנסים לפוליטיקה ביום שאחרי פרישתם: כשרואים את האישיות שלהם, הבינונית במקרה הטוב, רואים בחוש מהי סיעתא דשמיא, וכמה הקב"ה הוא שמצילנו – לא שהיינו צריכים הוכחה.

