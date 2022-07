Il y a quelques jours, Raz Nizri, le vice-conseiller juridique du gouvernement, a quitté son poste. Lors de la cérémonie organisée pour son départ, il a prononcé un discours lors duquel il n’a pas hésité à critiquer le système juridique dont il fait partie.

Il est de coutume que les cadres juridiques sortants encensent l’institution judiciaire et balaient d’un revers de la main les nombreuses critiques dont elle fait l’objet au sein du public.

Raz Nizri a choisi un autre ton. Au terme de 22 ans passés au coeur de l’institution, Nizri ne mâche pas ses mots.

»Nous devons accepter plus sincèrement les critiques, savoir les reconnaitre publiquement, même si elles ne sont pas agréables, réparer concrètement ce qui doit l’être, changer ce qui est nécessaire et améliorer les mesures de contrôle qui existent. Nous devons avouer que nous méritons bien certaines critiques. Nous devons cesser de penser que nous sommes toujours dans le vrai, que la critique est intéressée, prêcher aux convaincus et espérer que les chiens aboient et que la caravane de l’autorité judiciaire passe. Sans le soutien du public, elle ne survivra pas. A mes yeux, nous n’agissons pas suffisamment dans ce sens et j’appelle de toutes mes forces à un changement significatif sur ce plan ».

Pour finir, Nizri a tenu à insister sur le fait que si le système était corrompu et pourri de l’intérieur, comme le disent certains, il n’y serait pas resté une minute. »Il y a des centaines de juristes, de procureurs qui font leur travail nuit et jour avec dévouement pour l’Etat dans des conditions qui ne sont pas faciles ». Il a condamné les attaques infondées et mensongères à leur encontre.

Raz Nizri quitte donc une institution judiciaire ébranlée par plusieurs affaires qui ont jeté une part d’ombre sur ses agissements, comme les procès de Binyamin Netanyahou, celui de Gal Hirsch ou encore les différentes décisions des conseillers juridiques du gouvernement en fonction de la personnalité du Premier ministre en exercice.

Il y a quelques mois, Raz Nizri était le candidat au poste de conseiller juridique du gouvernement favori pour la droite israélienne. C’est finalement Gali Baharav Miara qui lui a été préférée par la commission de nomination et le ministre de la Justice actuel, Guidon Saar.