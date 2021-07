Le véhicule du rav Shemouel Eliyahou, Grand rabbin de Safed a été attaqué à coups de pierres alors qu’il circulait à Jérusalem en direction du quartier Maale HaZeitim. Le rav Eliyahou a été légèrement blessé à la main par des éclats de la vitre touchée par la pierre. Par miracle, cette vitre était fermée, ce qui l’a sauvé d’une blessure beaucoup plus grave voire de pire encore. Il a déclaré que l’intention des terroristes était clairement de tuer et a considéré comme « une honte pour Jérusalem » qu’on laisse des Juifs être menacés ainsi. Le rav Eliyahou a espéré que la police retrouvera les terroristes, que justice sera rendue et qu’ils ne seront pas rapidement libérés.

