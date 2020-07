Il faut le lire pour le croire : le Vatican a décidé de convoquer les ambassadeurs d’Israël et des Etats-Unis, Oren David et Callista Gingrich, afin de leur exprimer la « vive préoccupation » du Pape François face à la perspective d’une extension de la loi israélienne sur des parties de la Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Le cardinal Pietro Parolin, « ministre des Affaires étrangères » du Vatican a expliqué que « toute décision unilatérale risquerait de porter atteinte aux chances de paix entre Israéliens et Palestiniens et de menacer la situation sensible au Moyen-Orient »…!!

Déstabilisation du Moyen-Orient ?? Le Vatican a-t-il entendu parler du Hamas, du Fatah et du Jihad Islamique? De l’Iran et du Hebollah? De l’endoctrinement des jeunes générations à la haine des Juifs?

L’Eglise catholique romaine n’a pas encore vraiment tourné la page de son antisémitisme séculaire.

Photo Wikipedia