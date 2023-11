Cette nuit (samedi à dimanche), quelques heures après la libération des 13 otages israéliens par le Hamas, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a publié un tweet pour le moins stupéfiant.

Il se félicite du retour de la petite Emily Hand, 9 ans, qui possède la double nationalité, irlandaise et israélienne, en des termes complètement déconnectés de la réalité: ”C’est un jour de grande joie et de soulagement pour Emily Hand et sa famille. Une enfant innocente qui était perdue et qui a désormais été retrouvée et ramenée. Nous poussons un grand soupir de soulagement. Nos prières ont été exaucées”.

Une manière très particulière de souligner le retour de la fillette, prise en otage par le Hamas de manière brutale après avoir massacré ses voisins. Cela faisait 50 jours qu’Emily était détenue par les terroristes du Hamas dans la Bande de Gaza.

L’histoire d’Emily avait particulièrement émue le pays puisque dans un premier temps son père avait reçu la nouvelle de son décès. En larmes, il s’était alors dit soulagé qu’elle ne soit pas aux mains du Hamas. Il y a quelques semaines, il avait appris qu’elle était en réalité otage et hier, il l’a enfin retrouvée.

Emily dormait chez sa voisine, Hila Rotem, quand elle a été enlevée avec Hila et sa mère Raaya. Hila a été libérée en même temps qu’Emily mais sans sa mère Raaya.

תיעודים מהמפגש הראשוני של החטופים עם משפחותיהם, בשובם לשטח ישראל הלילה:https://t.co/g0Uwt3fxRz pic.twitter.com/dxwODkrAWD — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 26, 2023