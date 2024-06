Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, règle ses comptes avec l’Espagne qui a décidé de reconnaitre unilatéralement l’Etat palestinien et qui se montre très hostile à Israël depuis le 7 octobre.

Suite à la défaite du parti de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, aux élections européennes, Israël Katz a saisi l’occasion pour publier un tweet moqueur à l’attention du gouvernement de Madrid:

The Spanish people have punished @sanchezcastejon and @Yolanda_Diaz_ coalition with a resounding defeat in the elections.

It turns out that embracing Hamas murderers and rapists doesn’t pay off.@NunezFeijoo @Santi_ABASCAL pic.twitter.com/zqTXVhar6Q

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 10, 2024