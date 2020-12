Le secrétaire général du Parti travailliste a écrit une phrase scandaleuse dans sa réaction à l’ignoble assassinat terroriste d’Esther Horgen hy »d :

« Jour difficile. L’assassinat d’Esther Horgen, mère de six enfants, est odieux. J’exprime mes condoléances à la famille et ma confiance dans les forces de sécurité qui feront tout pour atteindre les assassins et leurs complices pour les punir. C’est un rappel douloureux du fait que la division est la source de ces ignobles crimes de haine« .

Cette dernière phrase est révoltante car elle dédouane les terroristes et attribue la responsabilité de ce crime à la société israélienne. Et elle encore plus révoltante lorsque l’on sait que l’accusation de « division » est associée de manière persistante par la gauche au Premier ministre Binyamin Netanyahou.

