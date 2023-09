Quand la guerre de Kippour surprend Israël et le peuple juif tout entier, nombreux vont être ceux qui vont essayer d’aider. Leonard Cohen, le célèbre chanteur d’origine canadienne, va lui aussi chercher à être présent pour ses frères. Suivez Eliana Gurfinkiel près des champs de bataille sur les traces du célèbre chanteur venu dire “hineni”, “je suis là”.

