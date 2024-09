Le tribunal du travail ordonne de mettre fin immédiatement à la grève et au plus tard à 14h30.

Dans le verdict, la cour explique sa décision par le fait qu’il s’agit d’une grève politique: ”Nous n’avons trouvé aucune justification économique à la grève. Le lien entre l’exécution des otages par des monstres et l’impact économique sur le marché n’a pas été précisé”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’est félicité: ”La cour a adopté notre position et a estimé que la grève était politique et illégale. Les nombreux employés qui sont quand même venus travailler ce matin ont prouvé que l’époque du carnet rouge était révolue et qu’ils ne peuvent plus être utilisés à des fins politiques. Nous ne laisserons personne nuire à l’économie israélienne et servir les intérêts de Sinouar et du Hamas”.

Le Secrétaire général de la Histadrout, Arnon Bar David, a déclaré: ”Nous vivons dans un Etat de droit et nous respectons la décision du tribunal. Ainsi, je donne l’instruction à tout le monde de retourner au travail à 14h30. Il est important de préciser que cette grève d’identification à la cause des otages était une démarche essentielle et je ne la regrette pas”.