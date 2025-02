A partir de ce matin (dimanche) et jusqu’à vendredi, le tramway de Jérusalem ne fonctionnera pas.

Cet arrêt est effectué dans le cadre de voyages d’essai destinés à obtenir un permis de sécurité pour l’exploitation des nouvelles sections de la ligne vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem et Neve Yaakov.

Vendredi, la ligne régulière, de Pisgat Zeev au Mont Herzl, rouvrira aux passagers. Dans les sections prolongées, entre Pisgat Ze’ev et Neve Yaakov, et entre le mont Herzl et Hadassah Ein Kerem, les essais dureront encore plusieurs jours supplémentaires. À terme, la ligne devrait être entièrement ouverte aux passagers de Neve Yaakov à Hadassah Ein Kerem.

Des lignes de bus spéciales seront exploitées et les lignes de bus existantes seront renforcées pendant toute la semaine.

Dans la partie nord, les lignes existantes seront renforcées. Dans la région de Pisgat Ze’ev, les lignes 22, 25, 49, 65, 66, 540, 541 seront renforcées. Dans la région de Beit Hanina, la ligne 274 sera renforcée.

Dans la section centrale, un service alternatif temporaire sera ajouté : les lignes 500 et 501 (identiques dans le parcours) – de Givat Hamivtar, à travers le centre-ville jusqu’à la gare routière centrale, la ligne 502 – de la gare routière centrale, à la municipalité et retour à la gare routière centrale, et la ligne 503 – de Givat Hamivtar à la municipalité et retour à Givat Hamivtar.

Dans la section sud-ouest du tramway les lignes 20, 21, 23, 24, 27, 29 seront prolongées du sud-ouest de la ville jusqu’à la zone de la gare centrale et de la station de Tourim.

Avec l’extension de la ligne rouge du tramway, 12 nouvelles stations seront ajoutées : quatre dans le quartier de Neve Yaakov, huit dans les zones d’intersection de Kiryat Yovel, Kiryat Menachem et Ora, et deux stations sur la route de Hadassah Ein Kerem.