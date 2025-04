Le secteur hôtelier israélien traverse une crise majeure, révèlent les dernières statistiques du premier trimestre 2025. Alors que les évacués des zones frontalières du sud et du nord regagnent progressivement leurs foyers après plus d’un an de déplacement, l’industrie touristique affronte une réalité économique alarmante.

Seulement 544 000 nuitées de touristes étrangers ont été enregistrées durant les trois premiers mois de 2025, soit une chute drastique de 76% par rapport à la même période en 2023, avant le déclenchement de la guerre en octobre 2023. Cette baisse reflète les conséquences durables du conflit sur l’attractivité d’Israël comme destination touristique.

Si les nuitées des Israéliens ont atteint environ 3,7 millions au premier trimestre 2025, ce chiffre reste inférieur de 28% à celui de 2024, période qui incluait l’hébergement massif des évacués des zones frontalières. La hausse de 29% par rapport à 2023 ne suffit pas à compenser l’effondrement du tourisme international.

Le taux d’occupation national des chambres d’hôtel a chuté à 48%, contre 61% au premier trimestre 2024 et 59% à la même période en 2023. Cette baisse significative témoigne d’une crise structurelle qui frappe l’ensemble du secteur.

« Les villes qui dépendent du tourisme entrant, comme Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Nazareth, sont loin de se rétablir tant que les touristes n’arrivent pas en Israël, » alerte l’Association hôtelière israélienne. À Tel Aviv, principale porte d’entrée internationale, le taux d’occupation aurait chuté sous les 40% selon des sources sectorielles, contre près de 80% avant le conflit.

Cette crise intervient alors que le tourisme représentait avant la guerre environ 3% du PIB israélien et employait directement plus de 140 000 personnes. Selon les analystes économiques, les pertes pour le secteur depuis octobre 2023 dépasseraient les 6 milliards de dollars.

Les professionnels du tourisme appellent désormais le gouvernement à mettre en place un plan de sauvetage spécifique, incluant des allègements fiscaux et des campagnes de promotion internationale dès que la situation sécuritaire le permettra, afin d’éviter une vague de faillites qui menace particulièrement les établissements indépendants.