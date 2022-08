Si un secteur a été dévasté par la crise sanitaire c’est bien celui du tourisme. La fermeture de l’aéroport pendant de longues semaines, les confinements à répétition ont porté un coup dur à l’industrie du tourisme dans toutes ses formes.

Si l’on en croit les chiffres d’entrée dans le pays à l’aéroport Ben Gourion, le tourisme en Israël n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant le Corona mais récupère. L’évolution est positive et donne toutes les raisons d’être optimiste.

Au mois de juillet 2022, 249500 touristes sont entrés en Israël. Il y en avait 49000 en juillet 2021, en pleine crise sanitaire et 6000 en juillet 2020 lorsque la crise était à son apogée. En juillet 2019, année record 323000 touristes étaient entrés dans le pays.

Ces chiffres témoignent d’un côté d’un niveau de tourisme encore inférieur à la période d’avant le Corona mais si l’on veut voir le verre à moitié plein alors on peut se féliciter que petit à petit le pays retrouve son attrait international.

C’est d’ailleurs le discours du ministre du Tourisme, Yoël Razvozov: »La tendance positive se poursuit et selon nos prévisions, elle se poursuivra au mois d’août. Les événements de ces derniers jours à Gaza ne devraient pas avoir d’impact sur les centaines de milliers de touristes qui vont visiter Israël pendant ce mois. Ils continueront à profiter de notre beau et unique pays avec sa variété religieuse, culturelle, ses sites historiques, sa vie nocturne passionnante et ses divertissements ».

Nombre de touristes entrés en Israël au mois de juillet 2014-2022 (en milliers)

Source: Ministère du Tourisme

Notons que cette augmentation constante a lieu malgré les nombreuses défaillances dans les aéroports depuis la reprise de leur activité normale. A Ben Gourion, notamment, les files d’attente interminables et la perte de nombreux bagages ont largement perturbé les voyageurs et ont pu décourager certaines volontés.