Le ministère du Tourisme a publié les chiffres du tourisme entrant en janvier 2023.

257400 touristes sont entrés en Israël pendant le mois qui vient de s’écouler, ce qui ne représente que 10% de moins qu’au mois de janvier 2019, avant la crise du Corona mais aussi 457% de plus qu’au mois de janvier 2022 lorsque le ciel était encore fermé aux touristes.

Ces chiffres confirment la reprise du tourisme en Israël qui a quasiment retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.

Cette semaine, à l’invitation du ministère israélien du Tourisme, environ 160 voyagistes et agents de voyage du monde entier sont arrivés en Israël pour visiter le pays. La plupart découvraient le pays pour la première fois et Israël ne fait pas partie des destinations touristiques qu’ils proposent à leurs clients. Au cours de leur séjour en Israël, ils ont pu se familiariser avec le pays et rencontrer leurs collègues locaux.

La visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition annuelle »Israël : Où d’autre ? », convention organisée par le ministère israélien du Tourisme (à l’exception des années de pandémie), et qui coïncide avec le Marché international du tourisme méditerranéen (IMTM) où ils pourront établir davantage de liens avec les fournisseurs touristiques locaux. Le ministère du Tourisme propose aux agents quatre itinéraires touristiques possibles – Tel-Aviv et Jérusalem ; le désert et Eilat ; spiritualité et religion en Israël; tourisme culinaire et multiculturel.