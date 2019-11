Lors d’un colloque aux Etats-Unis, le roi Abdallah II de Jordanie a évoqué les relations israélo-jordaniennes de ces dernières années et a estimé « qu’elles n’ont jamais été aussi mauvaises ». Avec un toupet sans nom il a estimé que la cause principale de cette situation était…le manque de réciprocité dans les relations bilatérales!!!

Le souverain hachémite a raison, mais dans le sens opposé: la Jordanie, Etat artificiel, bénéficie d’une aide israélienne dans de nombreux domaines, dont la fourniture d’eau et de gaz ainsi qu’un soutien sur le plan des renseignements, et Israël lui a accordé un statut préférentiel pour tout ce qui est la gestion du Mont du Temple, lieu le plus sacré du peuple juif. A l’inverse, la Jordanie est souvent à la pointe des initiatives anti-israéliennes dans les forums internationaux et les plus hautes autorités politiques de cet Etat son coutumiers de déclarations incendiaires contre l’Etat juif, qu’ils qualifient même « d’Etat-terroriste ». Sans parler de l’obstination jordanienne à se voir « restituer » les deux enclaves de Naharaïm et Tsofar qui font pourtant partie intégrante d’Erets Israël.

Le roi Abdallah II a également déclaré que *tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, Israël ne pourra pas être intégré au Moyen-Orient ».

