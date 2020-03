La réunion qui a eu lieu dimanche soir entre Moshé Yaalon, président de Telem et les deux députés Yoaz Hendel et Tsvika Hauser a été houleuse. Si Moshé Yaalon a franchi le rubicond en annonçant son soutien à un gouvernement Gantz minoritaire soutenu par la Liste arabe unifiée, les deux députés lui ont fait comprendre qu’ils ne peuvent aller jusque là après une campagne où des engagements ont été pris à de nombreuses reprises par Bleu-Blanc envers les électeurs de ne pas se reposer sur la Liste arabe de quelque manière que ce soit. Après la réunion, Yoaz Hendel a twitté: « L’unité nationale est un impératif vital », signifiant ainsi par allusion son opposition à la démarche de Benny Gantz soutenue par Moshé Yaalon et Avigdor Lieberman.

Moshé Yaalon refuse de rencontrer des familles endeuillées

L’ancien ministre de la Défense a d’ailleurs refusé de recevoir dimanche une délégation de parents endeuillés par le terrorisme qui voulaient l’exhorter à ne pas s’allier avec des partis qui soutiennent le terrorisme. Parmi elles, Meirav Hadjadj, mère du lieutenant Shir Hadjadj hy »d, assassinée dans l’attentat d’Armon Hanatziv en 2017. Elle a adressé un appel solennel aux dirigeants de Bleu-Blanc: « Je vous demande, anciens chefs d’état-major de Tsahal, Benny Gantz, Moshé Yaalon et Gaby Ashkenazy, de bien lire la plateforme politique de la Liste arabe unifiée. Lisez bien et imprégnez vous des aspirations de ces partis: libération des terroristes et suppression du caractère juif de l’Etat d’Israël. Bibi ou pas Bibi, là n’est pas la question. La question est la nature de l’Etat d’Israël que la Liste arabe veut tout simplement effacer. Si trois anciens chefs d’état-major sont prêts à se reposer sur de tels partis, j’ai tout simplement honte. J’ai la chair de poule rien qu’à l’idée que ces homme aient pu être chefs d’état-major de Tsahal ».

Vladimir Lubarsky, père de Ronen Lubarsky hy »d, assassiné en 2018 par un terroriste qui avait lancé sur sa tête un bloc de pierre du haut d’un immeuble, a lui-aussi exprimé sa colère: « Cette démarche de Bleu-Blanc est tout simplement scandaleuse. Ce parti s’est présenté comme sioniste et a promis à tant de reprises qu’il ne collaborera pas avec la Liste arabe antisioniste et voilà qu’à peine les élections finies il va vers un tel gouvernement. C’est un crachat au visage de tous ceux qui ont voté pour lui(…) Apparemment la haine envers Binyamin Netanyahou est plus forte que toute logique saine et tout éthique. Tout ce qui unit ces gens est la haine de Bibi. Je suis certain que beaucoup de gens qui ont voté pour ce parti par haine de Netanyahou n’ont pas pour autant pensé à la possibilité qu’il puisse coopérer avec un parti qui soutient le terrorisme. J’ai de la peine pour tous ces gens qui reçoivent aujourd’hui cette gifle ».

