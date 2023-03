La censure militaire a été levée sur l’attentat qui s’est produit lundi matin au carrefour de Meguido dans le nord du pays. Un engin explosif déposé au bord de la route avait été déclenché au moment où une voiture était passée, blessant gravement le conducteur, un arabe israélien de 21 ans.

Pendant deux jours, peu d’informations ont été communiquées sur cet incident. Le ministre de la Défense s’est absenté de la Knesset et a tenu toute une série de réunions sécuritaires avec le Chef d’Etat-major, le chef du Shabak et d’autres hauts responsables.

Ce soir, il a été publié que le terroriste responsable de l’attentat avait été éliminé alors qu’il s’apprêtait à en commettre un second. Il portait sur lui une ceinture d’explosifs et des armes.

Ce terroriste est arrivé à entrer en Israël depuis le Liban en fin de semaine dernière. Tsahal ne sait pas encore à quel endroit il a réussi à entrer en Israël ni quand exactement. L’hypothèse qu’il se soit introduit par un tunnel n’est pas écartée ainsi que celle d’une entrée par la mer ou par les airs. L’armée va enquêter sur les manquements qui ont permis au terroriste de pénétrer sur le territoire israélien et en tirer les leçons.

La bombe est identique à celles utilisées par le Hezbollah du temps où l’armée israélienne était au Sud-Liban. L’implication du Hezbollah dans l’infiltration du terroriste sur le terroristes israélien et la préparation de l’attentat est en cours de vérification.

Les services de sécurité ont déjoué plusieurs tentatives d’attentat à la frontière nord qui étaient le fait de terroristes non affiliés au Hezbollah. Ce qui explique les hésitations jusqu’à aujourd’hui. Netanyahou et Galant ont choisi de ne pas riposter immédiatement, contrairement à ce que certains chefs militaires leur conseillaient, préférant attendre de déterminer avec précision qui est le commanditaire de cette inflitration et de l’attentat qui s’en est suivi.

L’état d’alerte dans le nord est élevé même si les habitants n’ont pas reçu de consignes particulières et peuvent poursuivre leur quotidien normalement.