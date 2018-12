Salah Barghouti, le terroriste qui a tiré lors de l’attentat d’Ofra, a été éliminé mercredi soir par les forces spéciales du Yamam. Il appartient à une famille connue pour son appartenance au Hamas et ses actions terroristes. Le père, Omar Barghouti, l’oncle Naïl Barghouti et un troisème complice avaient assassiné un Israélien en 1978. Ils avaient tous deux été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Omar Barghouti avait cependant été libéré lors de la transaction Jibril, en 1985 avec l’échange de prisonniers entre Israël et le FPLP. Depuis il avait effectué plusieurs séjours dans les prisons israéliennes. Son frère Naïl, ancien du Fatah passé au Hamas, avait été libéré lors de la transaction Shalit et remis en prison avec d’autres anciens détenus du Hamas après l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents en 2014. Naïl Barghouti est actuellement le terroriste le plus “ancien” détenu dans les prisons israéliennes et il fait partie de la longue liste de terroristes dont la libération est exigée par le Hamas en échange de la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy”d et Oron Shaoul hy”d ainsi que de la libération des deux civils détenus.

Le Shin Bet a confirmé que Salah Barghouti est bien celui qui a mitraillé l’arrêt de bus du carrefour d’Ofra, provoquant la mort mercredi du nourrisson Amiad-Israël Ish-Ran hy”d. Il a été éliminé après avoir été retrouvé par les forces spéciales israéliennes et tenté de les écraser avec son véhicule.

Un autre membre de la famille, Wa’ad Barghouti, a été blessé lors de la tentative d’arrestation. Il a été emmené à l’hôpital sous surveillance et sera interrogé par le Shin Bet.

Mercredi soir, lors de cette opération, les forces de sécurité israéliennes ont procédé aux arrestations de plusieurs suspects dans des villages avoisinant Ramallah, tous soupçonnés d’être impliqués de près ou de loin dans l’attentat d’Ofra.

Photo Illustration