Ce matin (vendredi) les forces de sécurité ont éliminé le terroriste responsable de l’attentat meurtrier d’hier soir à Tel Aviv.

Le terroriste, un Palestinien de Judée-Samarie, de Djénine, a été repéré par le Shabak alors qu’il se cachait près d’une mosquée à Yaffo. Il a été tué pendant les échanges de feu avec les combattants du Shabak et du commando Yamam de la police.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le terroriste aurait ouvert le feu vers 21h hier Rue Dizengoff, devant le bar Ilka. Il aurait ensuite sauté par-dessus un mur en direction de la rue Hirshenberg. Des voisins ont raconté y avoir vu un homme armé tirer sur un passant qui promenait son chien, mais il l’a manqué et a touché une voiture à proximité.

L’hôpital Ichilov a fait savoir que les opérations des quatre blessés graves de l’attentat se sont bien déroulées. Néanmoins, seuls trois d’entre eux ne sont plus en danger de mort. Un des blessés est encore dans un état critique et les médecins continuent à se battre pour sa vie. Quatre autres blessés sont hospitalisés à Ichilov avec des blessures de faible et de moyenne gravité.