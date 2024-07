Après neuf mois d’une guerre qui ne dit pas son nom dans le nord du pays, plusieurs vies ont été déjà été perdues et les dégâts sont importants.

Un bilan, malheureusement provisoire, fait état de 1023 bâtiments civils endommagés par des tirs de roquettes, drones et autres missiles depuis le Liban.

La plupart de ces bâtiments touchés (67.7%) sont des maisons. Les propriétaires ne peuvent toujours pas faire évaluer les dégâts et toucher des dédommagements puisqu’en raison de la situation sécuritaire, les experts et professionnels du bâtiment refusent de se déplacer sur les lieux.

Kiryat Shmona, qui a été évacuée de ses habitants, est la ville la plus touchée suivie par Menara et Metula.

Rappelons que plus de 60000 personnes ont été évacuées des localités du nord du pays et vivent depuis neuf mois dans des hôtels ou des résidences provisoires. Elles ne savent toujours pas quand elles pourront rentrer chez elles. Certaines d’entre elles envisagent déjà de ne plus retourner dans leur localité d’origine et de recommencer leur vie ailleurs dans le pays.

Les leaders des collectivités locales ne cachent pas leur exaspération et leur colère et exigent du gouvernement qu’une décision claire soit prise afin de mettre un terme à cette guerre larvée dont ils ne voient pas l’issue.