La station de radio Galei Tsahal a publié ce matin (dimanche) un enregistrement de l’ancien Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, lors de l’échange qu’il a eu avec les habitants de Nir Oz, à l’occasion de la présentation des conclusions de l’enquête de Tsahal sur le drame qui s’est joué dans ce kibboutz le 7 octobre.

Dans le passage diffusé, on entend Halévy faire un terrible aveu: »Je n’ai pas d’autre choix que de féliciter (sic) le Hamas pour la manière dont il nous a trompés. Ils ont réussi à nous endormir avec les manifestations à la frontière et l’humanitaire ». Plus tard, il ajoute: »Dans tous les exercices que nous avons faits et tous les débats que nous avons eus, nous n’avions pas imaginé qu’il pouvait se passer ne serait-ce que 5% de ce qu’il s’est produit ».