Le dimanche 16 mai s’ouvrira le célèbre tournoi de tennis de Roland Garros à Paris. Le tennisman israélien Dudi Sela participe actuellement aux phases de qualification.

Agé de 37 ans, Sela a annoncé que ce serait la dernière année de sa carrière. Il a brillé au sein de la sélection israélienne à la Coupe Davis en 2008, qu’il a amenée en demi-finale. Il est aussi parvenu à se hisser en huitième de finale à Wimbledon en 2017.

Il avait suscité beaucoup d’admiration en octobre 2017 lorsqu’il avait décidé d’arrêter de jouer un match de phase finale en Chine pour respecter Yom Kippour.

Alors qu’il est qualifié pour le quart de finale, il s’aperçoit que celui-ci doit se jouer, la veille de Kippour.

Après des pressions exercées par le ministère de la Culture et des sports israélien et des membres de la délégation israélienne sur place, il est finalement convenu que le match du joueur israélien serait avancé dans l’après-midi. Mais le match précédent ayant duré plus longtemps que prévu, Dudi Sela commence le sien avec du retard. Et alors qu’il est en train de disputer la rencontre, le joueur se rend compte que le match ne sera pas fini avant l’entrée de ce jour saint.

Dudi Sela décide alors de poser sa raquette et annonce à l’arbitre: « Je suis désolé. Je ne peux pas continuer, Yom Kippour va commencer ».

Cette décision a suscité quelques critiques mais aussi beaucoup d’admiration quand on sait les conséquences pour le joueur. Son frère Ofer, l’avait d’ailleurs écrit: « Cette décision va coûter à Dudi des places dans son classement ATP ainsi que plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il a abandonné la partie alors qu’elle était bien entamée en sa faveur. Je dois vous dire que Dudi n’est pas croyant et qu’il n’a même pas l’habitude de jeûner pour Kippour. Mais il a pris cette décision, seul, personne ne l’y a obligé. Il l’a prise par respect pour ce jour saint et pour le pays dont il porte fièrement le drapeau ».

Dudi Sela pourrait donc finir sa carrière en participant au tournoi de Roland Garros, dans lequel il avait réussi à atteindre le deuxième tour en 2009 et 2015.