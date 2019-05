« Claude Brightman, la directrice du Campus Francophone du Collège académique de Netanya est venue me trouver », nous raconte Cécile Bens, »et m’a demandée d’écrire un spectacle pour clôturer le cycle de conférences du Campus avec pour thème: la musique juive ».

Pour cette artiste accomplie, le défi est passionnant à relever. Il en est sorti un spectacle unique en son genre et dans son écriture: »Le Temps d’un violon », écrit et interprété par Cécile Bens, mis en scène par Steve Suissa, avec Arnon Friedman au piano et Gad Bensimon à la scénographie. La représentation aura lieu le dimanche 16 juin.

Guidée par le violon

Depuis l’âge de 5 ans, Cécile Bens s’est attachée au violon. « Lorsque Claude Brightman m’a parlé d’un spectacle autour de la musique, il m’a paru naturel que celui-ci ait un lien avec le violon ». Cécile se laisse alors guider par son instrument et au gré de ses recherches, elle se surprend à découvrir ou redécouvrir les musiques juives, leurs origines, leur sens: »ces recherches m’ont transportée. J’ai réalisé à quel point le peuple juif avait réussi à se relever de toutes ses épreuves, la musique juive traduit cette résilience ».

Cécile nous décrit, avec une émotion qu’elle transmet aussi dans son spectacle, combien »nos airs, nos musiciens d’hier et d’aujourd’hui, ont touché toutes les nations. Cette musique fait écho à notre pérennité ».

Ainsi, c’est en suivant son instrument que Cécile Bens a écrit un spectacle qui dessine un parallèle entre les créations musicales juives, les liturgies et leur impact sur notre peuple et notre histoire.

De musicienne et comédienne, seriez-vous devenue historienne? « Mes études de musicologie m’ont amenée à mélanger histoire et émotion. J’ai effectué mes recherches pour ce spectacle avec beaucoup d’humilité, mon but n’est pas de donner des leçons d’histoire mais de transmettre les émotions que j’ai ressenties, mon amour pour le peuple, pour le violon ».

Continuer d’y croire

« Pour moi qui crois beaucoup en D’ieu, cette pièce est une sorte de »réparation » par rapport à mon instrument et mon alya. En m’installant en Israël, je me suis éloignée des miens et j’ai encore tendance à comparer la France et Israël, la France me manque beaucoup. L’écriture de ce spectacle m’a montré que, finalement, quel que soit l’endroit où l’on se trouve, les nôtres sont près de nous. Il faut continuer d’y croire, même si ce n’est pas tous les jours évident ».

»Le Temps d’un violon » est une pièce qui, au gré des sons du violon de Cécile, accompagnée par Arnon Friedman au piano, témoigne de notre histoire: »Le violon est notre témoin privilégié, il a gardé des secrets dans ses cordes, dans ses sons, dans son bois. C’est lui qui raconte notre histoire, nos pérégrinations ».

Une balade unique à travers notre passé, notre présent, avec un regard optimiste vers l’avenir: »La pièce nous rapproche encore plus de ce que nous sommes, nous aide à comprendre le sens du cours de notre histoire ».

Le Temps d’un violon, dim 16/06, 20h30, Campus francophone du Collège académique de Netanya.

Réservations: www.culturaccess.com / 0733 202 400 ou [email protected] / 09-8607898 – 09-8607417

Guitel Ben-Ishay