Tout le monde le dit sur la planète, le papier c’est fini ! Il n’est pas mort par respect pour les forêts ou par manque d’intérêt. Non, tout simplement par manque de temps, de patience, de concentration. Israël, comme toujours, sort du lot. Eh oui, ici nous avons un joyau qui nous fait passer pour des extra-terrestres, c’est le Shabbat. Il nous sauve de la plus grande plaie du siècle, l’écran.

Le shabbat nous permet de réfléchir, quand d’autres courent et s’oublient. Il nous donne l’occasion de parler, d’échanger, quand tous se dérobent. Il nous invite à prier ensemble, quand tous se terrent dans une forme de solitude …

Shabbat c’est une sorte de rêve, un temps précieux où nous donnons du sens à notre vie !

Les revues qui s’adressent à un public Shomer ont encore de l’avenir, les annonceurs le savent ! Ces lecteurs ont besoin de leur pause lecture. Facebook et Instagram ne peuvent pas se substituer au bon vieux papier ! Quelle drôle d’idée, quelle grave erreur ! En semaine, on ne se concentre pas, ça défile trop vite. Un p’tit tour et puis s’en vont ! Plus le temps de lire, de comprendre, d’enregistrer….

De plus, les lecteurs francophones sont exigeants sur les sujets abordés, et ils ont raison. Ils lisent nos revues, se plaignent souvent d’un trop plein de publicité qui réduit la place des articles. Malheureusement, dans le système biaisé du gratuit, la publicité est prioritaire, c’est normal, c’est l’essence pour continuer de paraître donc d’exister.

En nous lançant dans la nouvelle aventure Mosaïques, nous avons choisi de changer l’ordre du jour, du mois. Ce pari nous ne pouvons le gagner que grâce à vous ! On a décidé, grâce à votre contribution et au soutien chaleureux et indispensable d’annonceurs, de privilégier le contenu. Le lecteur avant tout. Priorité aux enquêtes, à l’interview, aux chroniques, à la polémique, à l’émotion, aux reportages, au design, aux témoignages, aux photos, à l’espace, au voyage …

Mosaïques, c’est une équipe de journalistes professionnels, d’essayistes ouverts, rebelles, en Israël et en France, juifs et non juifs, qui va vous éclairer sur la société israélienne, sur le monde juif, sans complaisance, sans tabous, sans peur de bousculer.

La vie nous offre deux options : se rendormir pour continuer à rêver ou se lever pour réaliser ses rêves. Pour Hanoukka, nous avons choisi d’apporter nous aussi notre part de lumière.

Après avoir lu Mosaïques,

vous ne serez plus les mêmes !

Avraham Azoulay