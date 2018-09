Le temps de la joie! Dan Lewkowicz: producteur d’émotions

Notre calendrier est émaillé de grands rendez-vous, communément appelés ”fêtes”. Mais dans nos textes, seule l’une d’entre elles est associée au mot ”joie”: Souccot. Elle est la seule que l’on appelle ”le temps de notre joie”. Voilà de quoi nous interpeller! La période que nous traversons, celle où l’on se dirige précisément vers les journées plus courtes, celle où le climat nous invite à être moins à l’extérieur voire à une certaine morosité, eh bien c’est cette période précisément où nous sommes appelés à nous réjouir!

Et D’ieu merci, les occasions pour le faire nous sont offertes sur un plateau dans les prochains jours et semaines! En effet, de nombreux ”porteurs de joie” ont travaillé pour nous ces derniers mois afin de nous proposer des sorties, de la culture et des émotions, en bref, afin de faire de la fin de l’été, une période qui donne envie de chanter, de danser, de sortir, de se REJOUIR!

LPH a été à la rencontre de plusieurs de ces créateurs d’émotions. Nous vous invitons à les découvrir dans ce dossier spécial Joie!

Pour commencer, vous ne le connaissez peut-être pas mais pourtant il a fait venir cette année de grands noms de la scène française en Israël: Michèle Laroque et Muriel Robin, c’est lui! Michel Fugain, c’est lui! Michel Drucker, c’est lui! Et la pièce à succès ”Le Porteur d’Histoire” d’Alexis Michalik qui sera bientôt jouée à Tel Aviv, dans le cadre de la saison croisée France Israël, c’est encore lui! Lui, il s’agit de Dan Lewkowicz qui a bien voulu se dévoiler pour LPH.

Le P’tit Hebdo: Comment en êtes-vous arrivé à devenir un des producteurs les plus en vue du spectacle francophone en Israël?

Dan Lewkowicz: J’ai fait mon alya il y a quatre ans. Pour le grand consommateur de culture que j’étais, la culture française me manquait énormément. Je me suis alors rendu compte que je n’étais pas le seul dans ce cas. Bizarrement, je ne me suis jamais senti aussi français que depuis que je vis en Israël. Ce sentiment avait besoin de s’exprimer à travers la culture.

En France, je produisais des films au cinéma, j’étais parallèlement un entrepreneur, ce qui m’a permis de me constituer un réseau dans le monde du spectacle. Je suis alors parti du principe qu’Israël devait devenir une destination naturelle pour les artistes français en tournée. Tout ce qui tourne en France actuellement, doit pouvoir être joué en Israël. Mon objectif est de faire venir des spectacles, des concerts, tout ce qui bouge culturellement en France, jusqu’ici, toutes les 6 à 8 semaines.

Lph: Comment se sont déroulés les spectacles de cette année?

D.L.: Pour Muriel Robin et Michèle Laroque, il s’agissait de leur premier voyage en Israël. Elles ont adoré le public, le pays. Michel Drucker aussi venait pour la première fois. Il a été complètement bouleversé par son séjour. La semaine dernière encore, il a parlé de son passage en Israël sur le plateau de son émission ”Vivement Dimanche”. Quant à Michel Fugain, il était déjà venu quatre fois en Israël, dont deux fois avec nous. Pour ce voyage, nous avons voulu dépasser les destinations touristiques. Nous l’avons fait venir pour Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout. Il a senti comment un pays prenait le deuil toute une journée, pour ensuite se retrouver dans la joie. Il a visité Kiryat Shmona, il a rencontré des soldats dans une base. Il a pris conscience que ces derniers sont, en fait, les enfants du pays. Sa venue l’a encore renforcé dans son amour pour le pays. Pour tous, le public était au rendez-vous et il est incroyable: les artistes le ressentent sur scène, ils ressentent des émotions qu’ils ne trouvent pas ailleurs.

Lph: Vous évoquez beaucoup les à-côtés des spectacles: il s’agit d’une part importante lorsque vous faites venir des artistes?

D.L.: Lorsque nous faisons venir un artiste pour une représentation, nous lui demandons de bloquer trois ou quatre jours dans son agenda. Nous tenons absolument à ce qu’il puisse visiter le pays, comprendre ce qu’est Israël autrement qu’à travers l’image véhiculée en France. L’idée, c’est qu’une fois de retour, ces artistes deviennent nos ambassadeurs. Le milieu dans lequel ils évoluent est abreuvé d’idées reçues sur la réalité d’Israël. Lorsqu’on leur montre concrètement les faits, alors ils racontent, reviennent enthousiasmés par le public et ce qu’ils ont vu sur place. Cela crée un effet d’entraînement bénéfique.

Lph: Vous êtes en quelque sorte, l’antidote au BDS?

D.L.: Oui, même si nous ne sommes pas armés comme eux. Le BDS enclenche ses campagnes dès qu’un artiste annonce qu’il se produira en Israël. Pour Michèle Laroque et Muriel Robin, on a assisté à un véritable déferlement. En fait, les artistes n’ont rien à gagner et tout à perdre à venir en Israël. Ils doivent affronter les menaces de boycott, accepter de bloquer 4 jours dans leur agenda, jouer dans des salles beaucoup plus petites que celles auxquelles ils sont habitués. Mais nous les rassurons, nous leur expliquons l’importance de créer des ponts entre nos deux pays, nous faisons de la culture, pas de la politique. Nous leur montrons la vie culturelle sur place, cela les attire énormément. Cela peut prendre du temps pour obtenir leur accord, mais au final, ils ont envie de découvrir Israël, ils se réjouissent de trouver un nouveau public. Et le public répond présent, ce qui nous permet de faire venir les meilleurs spectacles à l’affiche actuellement en France.

Lph: Comme ”Le Porteur d’Histoire” qui se jouera à Tel Aviv, le 03 octobre prochain?

D.L.: Oui, avec cette pièce, nous apportons une couleur supplémentaire à la palette des spectacles que nous présentons. Cette pièce est un chef-d’œuvre d’un prodige du théâtre français: Alexis Michalik. Il a reçu 10 Molières en quatre ans, dont deux pour la pièce ”Le Porteur d’Histoire” (Meilleure mise en scène, Meilleur auteur). Il a déjà réuni plus d’1,5 millions de spectateurs sur l’ensemble de ces pièces, dont ”Edmond” est peut-être la plus célèbre.

”Le Porteur d’Histoire” est une pièce géniale, d’un modernisme incroyable, elle change du théâtre que l’on a l’habitude de voir. Elle nous entraine dans un tourbillon à travers le temps et l’espace. Les cinq personnages sur scène activent avec brio la magie du théâtre, le pouvoir de voyager avec l’imaginaire. C’est ce que j’appelle du vrai, du beau, du grand théâtre.

Lph: Vous vous réjouissez du public francophone israélien qui a soif de culture. Qu’en est-il des Israéliens francophiles, votre offre s’adresse-t-elle à eux aussi?

D.L.: En effet, les émotions que nous transportons en faisant venir ces spectacles sont appelées à être partagées avec le plus grand nombre. Les spectacles d’humour sont difficilement transposables pour le public israélien. En revanche, lorsqu’il s’agit de musique, il est déjà plus facile de pratiquer cette ouverture. Pour le concert de Michel Fugain, 20% des spectateurs étaient des Israéliens non francophones. Pour ”Le Porteur d’Histoire”, avec l’aide de l’Institut français, la pièce sera sur-titrée en hébreu. Nous verrons comment le public israélien réagit face à une pièce de théâtre française. Nous nous sommes lancé un grand défi puisque la pièce sera jouée dans une très grande salle.

Nous voulons aussi amener des artistes israéliens au public francophone. Les mondes culturels israélien et francophone sont très dynamiques et très riches, il est dommage de les laisser vivre l’un à côté de l’autre sans passerelles entre les deux. La culture est un facteur de rapprochement et d’intégration, à qui il convient d’accorder la place qu’elle mérite.

“Le Porteur d’Histoire”, Merc 03/10, Tel Aviv

Réservations: www.livestage.show ou au 03.966.41.08

Propos recueillis Guitel Ben-Ishay